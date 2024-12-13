Şişli Belediyesi ile Ataşehir Belediyesi tarafından “İstanbul’da Ekonominin Kalbinden Finansın Merkezine, Şişli’den Ataşehir’e Konferansı” düzenlendi.

Şişli Belediyesi ile Ataşehir Belediyesi ortaklığında “İstanbul’da Ekonominin Kalbinden Finansın Merkezine Şişli’den Ataşehir’e Konferansı” yoğun katılımla gerçekleşti. Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen konferansa CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile Nobel ödüllü Ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu ve siyaset ve ekonomi dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye’nin ekonomi ve finans merkezi olma özelliği taşıyan iki ilçeyi buluşturmaktan memnuniyet duyduklarını belirten Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, “Bugün İstanbul’un ekonomik dönüşümünde Şişli’nin tarihsel, Ataşehir’in ise yeni giydirilmiş ‘finans merkezi’ rolünü konuşurken, öncelikle yapılan yanlışlara ve yapılacak doğrulara makro ölçekten bakalım isterim. İstanbul’un kentsel mekan ve ekonomi ilişkisi, ‘yaşamı; metrekareye, ekonomiyi, emlak rantına’ sıkıştırmış bir modeldir. Şişli ve Ataşehir, bu modelin en çok hırpaladığı ilçelerdendir" dedi.

“35 binden fazla işletmeye ev sahipliği yapmasıyla ölçülebilir”

Şişli’nin İstanbul’un girişimcilik ekosistemine ev sahipliği yaptığını değinen Başkan Şahan, "Şişli’nin ekonomik potansiyeli, 35 binden fazla işletmeye ev sahipliği yapmasıyla ölçülebilir. Şişli’nin ekonomik potansiyeli, 5 bine yakın firma ve büyük ekonomik hacmiyle, Perpa Ticaret Merkezi ile ölçülebilir. Şişli’nin ekonomik potansiyeli, İstanbul’un girişimcilik ekosisteminde ev sahipliği yaptığı ve ekonomimize değer katan 50’den fazla aktörüyle değerlendirilebilir. Ancak, Şişli’de sermaye ve kent planlama ilişkisinin sonucu şudur: 25 mahallesinin 20’sinin yoksullukla mücadele ettiği, plazaların arasında gecekonduların sıkıştığı bir Şişli. İşte tam da bu nedenle sermaye ile kentsel planlama ilişkisini sosyal devlet ve sosyal belediyecilik ilkelerimiz perspektifinde ele almanın çok önemli olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

“Yerel ekonomilerin desteklenmesi bu vizyonun önemli bir parçasıdır”

Yerel ekonomilerin desteklenmesinin önemli olduğunu belirten Başkan Şahan, "Türkiye bir an evvel, kuruluş kodlarından güç almalıdır. İnsanı merkeze alan bir ekonomi-kentleşme modeliyle, kaybettiklerini de kazandıracak güçlü ve adil bir sosyal devlet olmalıdır. Barış içinde yaşayan, hukukun üstünlüğünü benimsemiş, insan haklarına saygılı ve eşit yurttaşlık temelinde bir millet inşa etmeliyiz. Yerel ekonomilerin desteklenmesi, mikroekonomilerin büyütülmesi bu vizyonun önemli bir parçasıdır. Biz, her kesimden insanın huzur içinde yaşayabileceği bir İstanbul için çalışacağız. Şişli gibi modernleşmenin simgesi olan bir kentte, sadece geçmişi koruyan değil geleceği de koruyan bir yerden umutla çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“İstanbul’un ekonomik gelişiminde kritik rol”

Son 20 yıllık süreçte hızla büyüyen ve gelişen Ataşehir’in, finans merkezi olarak İstanbul ekosistemi içerisindeki konumu ve etkileri üzerine görüşlerini belirten Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel de, "İstanbul’un küresel bir finans merkezi olma hedefi doğrultusunda bu iki ilçenin, hem tarihi bağlamdaki dönüşüm süreçlerini hem de gelecekteki potansiyellerini değerlendirmek, bizler için önemli bir fırsat. Şişli’nin ticaret merkezli yapısı ve Ataşehir’in finans merkezi kimliği, İstanbul’un ekonomik ve mekansal gelişiminde kritik rolleri olduğunu gösteriyor. Bu nedenle, bugün gerçekleştireceğimiz sohbetlerin, İstanbul’un ekonomik yapısının yeniden şekillenme sürecine farklı bakış açıları sunarak önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Programa davetli konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Daron Acemoğlu ise “Kent Ekonomilerinin Yeni Dinamikleri” başlıklı özel oturumunda Türkiye ve dünya ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu.