TÜİK'in açıkladığı Ekim ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,2 oranında artarak 98 değerine ulaştı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu Ekonomik Güven Endeksi'nde Ekim ayı verilerini açıkladı.

Ekonomik güven endeksi Eylül ayında 95,0 iken, Ekim ayında yüzde 3,2 oranında artarak 98,0 değerini aldı.

TÜİK'e göre bir önceki aya göre Ekim ayında tüketici güven endeksi yüzde 3,0 oranında artarak 80,6 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 3,0 oranında artarak 102,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında artarak 114,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,1 oranında artarak 110,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında azalarak 86,3 değerini aldı.