Bir önceki aya göre eylül ayında tüketici güven endeksi %0,3 oranında artarak 72,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,7 oranında artarak 118,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %2,7 oranında artarak 115,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %2,1 oranında artarak 88,1 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,2 oranında azalarak 100,2 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı ekonomik güven endeksi verisini açıkladı. Buna göre ekonomik güven endeksi eylül ayında aynı düzeyde kalarak 94,3 değerini aldı.

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