Tüketici güven endeksi ise yüzde 4,3 oranında artarak 82,5 değerini aldı.

Bir önceki aya göre şubat ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1 oranında azalarak 102,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,2 oranında azalarak 115,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,4 oranında azalarak 123,1 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,6 oranında azalarak 89,8 değerini aldı.

Türkiye, şubat ayı ekonomik güven endeksi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

Gün: “Eğitim ailemizin tüm fertleri, deprem bölgesindeki kardeşlerimiz için seferber oldu”

Gün: “Eğitim ailemizin tüm fertleri, deprem bölgesindeki kardeşlerimiz için seferber oldu”

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.