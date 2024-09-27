Ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 93,1 iken, Eylül ayında yüzde 2,0 oranında artarak 95,0 değerini aldı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi'ni açıkladı.

Verilere göre Ekonomik Güven Endeksi Eylül'de bir önceki aya göre yüzde 2 oranında artarak 95 oldu

Bir önceki aya göre Eylül ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,4 oranında artarak 78,2 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 99,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 112,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,5 oranında artarak 110,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,2 oranında azalarak 87,8 değerini aldı.