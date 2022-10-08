Hayalindeki düğünü yapabilmek, ekonomik açıdan sıkıntı yaşamamak ve çiftlerin borca girmesini önlemek için önemli tavsiyelerde bulunan ünlü organizatör Mustafa Bozkurt, “Hem kaliteli hem hesaplı düğün yapmak mümkün” diyerek evlilik öncesi hazırlık haritası çıkarttı.

Hayalindeki düğünü yapabilmek, ekonomik açıdan sıkıntı yaşamamak ve çiftlerin borca girmesini önlemek için önemli tavsiyelerde bulunan ünlü organizatör Mustafa Bozkurt, “Hem kaliteli hem hesaplı düğün yapmak mümkün” diyerek evlilik öncesi hazırlık haritası çıkarttı.

Kimisi yazın kimisi de kışın hayal ettiği düğünü yapabilmek için aylar öncesinde hazırlıklarına başlıyor. Gelinliği, damatlığı, pastası, düğün salonu derken birçok çift bütçesinde sıkıntılar yaşıyor. Bu konuda önemli tavsiyelerde bulunan organizatör Mustafa Bozkurt evelenecek çiftlere yol haritası belirledi.

Ekonomik evlenmenin mümkün olduğunu söyleyen Bozkurt, “Çiftlerin bütçelerine göre hareket etmesinde fayda olduğunu düşünüyorum. Özellikle İstanbul başta olmak üzere hemen hemen her şehrimizde herkesin bütçesine göre mekan olduğunu söyleyebiliriz. Bu mekanlar düğün salonlarından kır düğünlerine, lüks mekanlardan yalılara kadar çeşitlilik gösteriyor. Siz de doğru seçimi yaparak bütçenizi sarsmadan bir mekan seçebilirsiniz. Mekanı seçtiniz, sıra geldi oradaki organizasyonda misafirlere neler ikram edeceğinize. Bu da seçtiğiniz mekanların kalitesine göre değişiklik gösterse de o mekanlardaki menü çeşitliliklerini bütçenize göre seçebilirsiniz. Müzik seçimi de düğün de önemli unsurlardadır. Örneğin mekanın kendisine ait olan müzikle düğününüzü gerçekleştirebilir veya sanatçı DJ getirerek de düğününüzü gerçekleştirebilirsiniz. Süsleme ve masa düzeni de sizin zevkinize göre tasarlanabilen ve birçok seçeneği olan konulardan bir tanesi. Bu alanda da farklı kombinasyonlar yaparak hayal ettiğiniz düğünü gerçekleştirebilirsiniz” ifadelerini kullandı.