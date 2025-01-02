Enflasyonun düşüş eğilimine girmesi ve faiz indirimlerinin başlaması ile 2025’te emlak ve arsa yatırımlarının yüz güldürmesi bekleniyor. Ekonomideki iyileşme göstergelerine bakılarak konutta ve arsada 2025’in iyi bir yıl olacağını söyleyen uzmanlar, durağanlığın bu yıl patlayabileceğini, en kötü ihtimalle bir yılda arsa kazancının yüzde 50 olabileceğini dile getirdi.

Türkiye’de yüksek faiz ve enflasyon nedeniyle yatırımcılar 2024 yılında konut ve arsa yatırımlarında beklenen fiyat artışını yakalayamadı. Faizlerin ve enflasyonun düşmeye başlaması yatırım uzmanlarını 2025 yılı için umutlandırdı. 2024 yılında durağan geçen konut ve arsa fiyatlarının artış göstermesi bekleniyor. Büyükşehirlerde ve çevrelerinde küçük yatırımcılar için çok fazla yatırım olanağı bulunmadığını belirten uzmanlar, Trakya Bölgesi ve Tekirdağ’da küçük yatırımcılar bir fırsat olduğunun altını çizdi. Arsa yatırımı için ise ortalama 5 yıl beklenmesi gerektiği belirtildi.

“2025 yılında arsa ve gayrimenkulde yüksek bir kar oranı bekliyoruz”

2024 yılı için arsa fiyatlarının büyük bir durağanlık yaşadığına dikkat çeken arsa ve arazi geliştirme uzmanı Muharrrem Özel, "2024 yılı için 100 bin TL üzerinden örnek verirsek, 100 bin TL altın alan 150-160 bin TL civarında bir para toparlamış oldu. 100 bin TL dövize yatıran 130 bin TL civarında bir kazanç elde etmiş oldu. 100 bin TL arsaya yatıran ortalama yüzde 40 ila 50 arasında bir kazanç elde etmiş oldu. Aslında arsa 2024 yılınca çok kazandırmadı. 2025 yılında arsanın kazandırmasını bekliyoruz. Konut fiyatları yatırımcıya 2024 yılında ortalama yüzde 30 civarında bir kar getirdi. Bunun nedeni yüksek faiz ve enflasyondan dolayıdır. 2025 yılında arsa ve gayrimenkulde yüksek bir kar oranı bekliyoruz" dedi.

“Arsa fiyatlarındaki durağanlık 2025 yılında patlayabilir”

Küçük yatırımcının İstanbul dışına bakması gerektiğini ifade eden Özel, "Çatalca’da örnek vermek gerekirse 1 milyon TL paranız yoksa iyi bir yatırım yapamayabilirsiniz. Ama küçük yatırımcı dediğimiz, cebinde 300 bin, 500 bin TL olan bir yatırımcı için tesviyemiz Tekirdağ’dır. Tekirdağ’da 300 veya 500 bin TL’ye imarlı veya imarsız tapulu araziler almak mümkün. Tekirdağ’da önümüzdeki orta vadede 5 yıl içerisinde şehirde büyük bir gelişim bekliyoruz. Uzun vadede 10 yıl içerisinde şehrin yenilendiğini görüyoruz. Orada çok güzel bir kentsel dönüşüm var, şehir yenileniyor. Bu nedenle hem konut hem de arsa yatırımcısının Tekirdağ’da büyük kazanç sağlayacağını düşünüyoruz. Arsa fiyatlarındaki durağanlık 2025 yılında patlayabilir. En kötü ihtimalle bir yılda arsanın kazancının yüzde 50 olabileceğini öngörüyorum" diye konuştu.