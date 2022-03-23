YILMAZ'DAN ÜRETİCİLERİ SEVİNDİREN HABER

AK Parti Mersin Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi Zeynep Gül Yılmaz, AK Parti hükümetlerinin Türkiye’de tarımsal üretimin gelişmesi için 20 yıldır çiftçilere ve üreticilere destekte bulunduğunu belirten Yılmaz 2021 yılı tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında çiftçi ve üreticilere 198 milyon 303 bin lira ödemeye yapılacağını duyurdu.

Me ‘Çiftçilerimize ve üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun”

Türkiye’de ‘tarımın başkenti’ olma yolunda önemli bir ivme kazanan Mersin’in bereketli topraklarında her mevsim üretim gerçekleştirildiğini sözlerine ekleyen Yılmaz “Bitkisel üretimin desteklenmesi kapsamında Mersin’li üreticimize toplam 104 milyon 696 bin, hayvansal üretimin desteklenmesi kapsamında 72 milyon 356 bin, su ürünleri üretiminin desteklenmesi kapsamında 635 bin, tarımsal araştırma ve geliştirmenin desteklenmesi kapsamında 4 milyon 992 bin, kırsal kalkınmanın desteklenmesi kapsamında ise 15 milyon 621 bin olmak üzere 2021 yılı desteklerinde toplam 198 milyon 303 bin lira Mersin’li üreticilerimizin ve çiftçilerimizin hesaplarında olacak. Çiftçilerimizin yanında olan, üreticilerimizi her daim destekleyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanlığımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Çiftçilerimize ve üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum” dedi.