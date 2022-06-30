Son Dakika

YILDIRIM: "SEKTÖRDE SÖZ SAHİBİ OLMAK İSTİYORUZ"

Yılbor Plastik Boru Yönetim Kurulu üyesi Hasan Yıldırım, tarım sektörünün önümüzdeki dönem çok daha kıymetli bir hal alacağını ifade ederek, "Biz de tarımsal sulama ürün çeşitliliğimizi arttırarak, sektörde söz sahibi olmak istiyoruz" dedi.

EKONOMİ 30.06.2022, 13:01 30.06.2022, 14:54
YILDIRIM: "SEKTÖRDE SÖZ SAHİBİ OLMAK İSTİYORUZ"

Yılbor Plastik Boru Yönetim Kurulu üyesi Hasan Yıldırım, tarım sektörünün önümüzdeki dönem çok daha kıymetli bir hal alacağını ifade ederek, "Biz de tarımsal sulama ürün çeşitliliğimizi arttırarak, sektörde söz sahibi olmak istiyoruz" dedi.

Tarımsal sulama boruları ile ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Yıldırım, "Yılbor Plastik Boru olarak tarımsal sulama ürünlerimizde dayanıklılığa büyük önem veriyoruz. Tarım sektörünün önümüzdeki dönemlerde çok daha güçlü olacağını ve dünya genelinde tarıma dayalı ekonomilerin çok daha gelişeceğini düşünüyoruz. Yılbor PE tarımsal sulama boruları kimyasal maddelerden etkilenmez, korozyona uğramaz, çürümez ve aşınmaz. Esneme kabiliyeti yüksek olduğundan kanal dışında birleştirilebilir, yer altı hareketlerinden etkilenmez. Dere, nehir, göl, maden alanları vb. bozuk ve hareketli zeminlerde güvenle kullanılabilir. Boru dönüşlerinde et kalınlığına bağlı olarak, 20 derecede çapın 20-40 katı radiusla bükülebildiğinden daha az dirsek kullanımı ile paradan ve zamandan tasarruf eder" diye konuştu.

Tarım alanlarında artık sık sık kullanılan damlama sulama boruları ile ilgili de bilgi veren Yıldırım, "Damla sulama yönteminde temel ilke, sık aralıkla ve her defasında az miktarda sulama uygulamaktır. Yüksek toprak nemi düzeyinde sulama başlanır. Böylece, yetiştirilen bitkide, topraktaki nem eksikliğinden kaynaklanan bir gerilim yaratılmaz. Yalnızca, yeterli düzeyde bitki köklerinin gelişmesini sağlayacak ortama su verilir. Bu yöntemde genellikle, bitkinin günlük ya da birkaç günlük su gereksinimi karşılanır. Kaynaktan alınan sulama suyu, filtre biriminde, kum, sediment, yüzücü cisimler ve çok küçük parçacıklardan arındırılır. Gerektiğinde bitki besin elementleri gübre enjeksiyon ünitesi ile sulama suyuna karıştırılır. Ayrıca sistem debisi ve sistem basıncı denetlenir. Sulama suyu, basınçlı boru ağıyla bitki yakınına yerleştirilen damlatıcılara kadar iletilir. Düşük basınç altında ve düşük debide damlalar biçiminde toprak yüzeyinde verilen su, buradan infiltrasyonla toprak içerisine girer, yer çekimi ve kapiler kuvvetlerin etkisi ile dağılır ve bitki kılcal köklerinin geliştiği toprak hacmi ıslatılır. Genellikle, bitki sıraları boyunca ıslak şerit elde edilir ve sıralar arasında ıslatılmayan kuru alan kalır. İyi bir tasarım ve uygulama ile derine sızma ya da yüzey akışı söz konusu olmaz. Böylece, mevcut su kaynağından etkin biçimde yararlanılır. Bizim ürünlerimizde dikkat ettiğimiz husus ise anti-UV katkısı ile güneş ışınlarına karşı maksimum dayanım, doğrusal iç tasarım sayesinde sıfır basınç kaybı, mükemmel sızdırmazlık, maksimum tıkanıklık direnci için labirent damlatıcı teknolojisi, ASABE normlarına göre üst seviyede homojen sulama, dahili filtreli damlatıcı teknolojisi, düşük akış hızında optimum dayanıklılık için geniş su pasajı, çok düşük sürtünmeye sahip enjeksiyon damlatıcı ve lateral boyunca homojen sulama özelliklerini barındırması" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
Yorumlar (0)
32
açık
Namaz Vakti 30 Haziran 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
sanalbasin.com üyesidir