YENİŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN GIDA KOLİSİ YARDIMI DEVAM EDİYOR
Mersin Yenişehir Belediyesi içerisinde temel gıda ürünlerinin bulunduğu yardım kolilerini vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor.
Pandemi sürecinde 20 binin üzerinde gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Mersin Yenişehir Belediyesi, Ramazan ayında da gıda kolisi dağıtımına devam ediyor. Yenişehir Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Ekiplerinin hane ziyaretleri ile tespit ettiği veya Yenişehir Halk Masası’nı arayarak talepte bulunan vatandaşlara yapılan gıda kolisi yardımlarından yüzlerce aile yararlanıyor. İhtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere sıhhi koşullarda ve özenle hazırlanan gıda paketleri kuru fasulye, un, makarna, kırmızı mercimek, nohut, bulgur, pirinç, yağ, şeker ve tuz gibi temel gıda malzemelerinden oluşuyor.
Mersin Yenişehir Belediyesi Başkanı Abdullah Özyiğit Yenişehir’de her zaman dayanışma içinde olduklarını belirterek “Alım gücünün azaldığı bu zor süreçte imkânlarımız dâhilinden temel gıda ürünlerinin bulunduğu kolilerimizi hemşehrilerimize ulaştırmaya devam ediyor ve gelen tüm taleplere cevap vermeye gayret gösteriyoruz. Dayanışmaya çok önem veriyor ve sosyal belediyecilik anlayışı ile hemşehrilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz” dedi.
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