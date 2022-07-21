VURAL: "MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ, TÜRKİYE’NİN PARLAYAN YILDIZI OLDU"

Mersin’de akaryakıt, inşaat, tarım ve pırlanta sektörlerinde faaliyetlerini sürdüren Vural Grup, Blue Diamond mağazasını Mersin’e açtı. Pırlanta sektörüne yoğunluk veren firma, sektörde kalıcı çözümler üretmeye devam ediyor.

Vural Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Vural, pırlanta sektörünün önemli bir yere sahip olduğunu belirterek yaptıkları yatırımın detaylarını anlattı. Güçlü bir markayı Mersin’e kazandırdıkları için mutlu olduklarını belirten Vural, “Pırlanta sektörü ülkemizde çok önemli bir yeri olan sektördür. Geçtiğimiz dönemlerde de pırlanta yatırımlarımız oldu fakat Blue Diamond markası ile çalışmak bizim için ayrı bir mutluluk oldu. Forum Mersin AVM’de mağazamızı açarak sektörde Türkiye’nin en güçlü markalarından birini Mersinlilerin hizmetine sunduk. Yaptığımız her işte güçlü çözüm ortaklarımızın olmasına gayret gösteriyoruz. Türkiye’de ürün kalitesi, işçiliği ve görsel tasarımları ile kendini kanıtlayan bir marka, Vural Grup’un en güçlü çözüm ortaklarından birisi oldu. Mağazamızı açtıktan kısa bir süre sonra yoğun bir taleple karşılaştık. Şuanda binlerce çeşit, birbirinden şık tasarım ürünlerimizle Mersinlilere hizmet vermeye devam ediyoruz” dedi.

"Mücevher sektörü, Türkiye’nin parlayan bir yıldızı haline gelecektir"

Türkiye’nin mücevherat ticaretinde atağa kalktığını belirten Vural, “Türk mücevher sektörü Türkiye’nin stratejik sektörlerinden birisidir. Türkiye’nin güçlü bir sektörü, tamamen emek odaklı bir sektör. Ölçek olarak da Türkiye’deki en büyük ölçekli sektörlerden birisi. Dolayısıyla Türk mücevher sektörü, Türkiye’nin parlayan bir yıldızı haline gelecektir. Türkiye’yi pırlanta üreticisi olarak da kabul ettiler. Bu sebeple Türkiye’nin pırlanta sektöründe önünün açık olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Vural, pırlanta alırken dikkat edilmesi gereken hususları ise şöyle sıraladı: "Kaliteli bir pırlanta seçerken göz önünde bulundurmanız gereken 4 ana özellik vardır. 4C olarak adlandırılan bu ölçüler, ’karat ağırlığı (carat weight), berraklık (clarity), renk (color), kesim (cut)’ şeklindedir. Pırlantanın karat ölçüsü farklı olacaktır. Çünkü farklı minerallerin farklı yoğunlukları vardır. Pırlanta hakkında bir uzman değilseniz, pırlanta satın alırken birtakım şüpheler duyabilirsiniz. Bu durumda pırlanta seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli gösterge, pırlanta sertifikası olmalıdır."