VALİ SU MERSİN'DE YATIRIMLARIN SIKI TAKİP EDİLMESİ TALİMATINI VERDİ

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu, Sivil Savunma Daire Başkanı Mahmut Ötegen, vali yardımcıları, kaymakamlar, bölge müdürleri, il müdürleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda ilk olarak ikaz ve alarm haberleri ile afet ve acil durum tehlikesi haberlerinin tehdit altında kalabilecek bölgelerdeki halkın uyarılmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Bütünleşik İkaz ve Alarm Sistemi hakkında AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu tarafından bilgilendirme sunumu yapıldı.

Mersin merkez ve ilçelerinden toplam 93 adet siren sistemi kurulması planlanan proje hakkındaki bilgilendirmenin ardından AFAD İl Müdürü Cenk Yıldız tarafından İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) planı değerlendirme ve izleme sürecinde yatırım gerektiren eylemlerin İl Yatırım Takip Sistemine (İLYAS) işletilmesi hakkında katılımcılara sunum yapıldı.

İRAP’taki eylemlerin görüşüldüğü toplantıda daha sonra İl Koordinasyon Kurulu kapsamında kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri tarafından devam eden projelerle ilgili sunum yapıldı.

Toplantıda konuşan Vali Su, yılda 4 kez yapılan koordinasyon kurulu toplantılarının bu yılki ikinci toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, toplantıda yatırım programında yer alan projelerin durumlarının değerlendirileceğini söyledi.

Ayrıca Vali Su, kurum müdürlerine Mersin'de bu yıl içerisinde yapılacak yatırımlarla, devam eden ve proje aşamasında olan yatırımların sıkı bir şekilde takip edilmesi talimatı verdi.

Kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerinin devam eden projeleri ile ilgili kurul üyelerini bilgilendirdiği toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.