VALİ PEHLİVAN: “TEKNOPARK, MERSİN EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEK”
MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Teknoparkın istihdamın artırılması ve yeni ürün geliştirme açısından önemini vurgulayarak, “Teknopark, Mersin ekonomisine ve kalkınmasına katkı sağlayama devam edecek” dedi.
MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Teknoparkın istihdamın artırılması ve yeni ürün geliştirme açısından önemini vurgulayarak, “Teknopark, Mersin ekonomisine ve kalkınmasına katkı sağlayama devam edecek” dedi.
Vali Pehlivan, Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark) Genel Müdürü İhsan Gültekin’den brifing aldı. Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, Genel Müdür Gültekin, Vali Pehlivan’a başladığı yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. Gültekin’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Pehlivan, ardından Genel Müdür Gültekin’den kurumun yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Yerine getirilen ve planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunana Pehlivan, Teknoparkın, Mersin’in ekonomisine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlamaya devam edeceğini söyledi. Teknoparkın, teknolojik gelişim ve değişimle birlikte istihdamın arttırılması, Ar-Ge olanaklarının çoğaltılarak yeni ürün ortaya çıkarma ve bu ürünleri geliştirme imkanı tanıması bakımından çok önemli olduğunu ifade eden Pehlivan, yapılan çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.
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