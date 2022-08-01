Son Dakika
ULUSAL TURUNÇGİL KONSEYİ BAKAN KİRİŞÇİ'Yİ ZİYARET ETTİ
Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz ve Yönetim Kurulu Üyeleri Tarım ve Orman Bakanı Prof.Dr.Vahit Kirişçi'yi ziyaret ederek turungil ihracatı sezonunu değerlendirdiler.
EKONOMİ 01.08.2022, 12:38
Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz ve Yönetim Kurulu Üyeleri Tarım ve Orman Bakanı Prof.Dr.Vahit Kirişçi'yi ziyaret ederek turungil ihracatı sezonunu değerlendirdiler.
Ulusal Turunç Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz Yönetim kurulu Üyeleri , Prof.Dr Okan Özkaya , Yüksek Ziraat Mühendisi Mehmet Ateş ve Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir ile Birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı'nda Bakan Prof.Dr. Vahit Kirişçi'yi ziyaret ederek , Turunçgiller İhracat sezonu öncesi değerlendirmede bulundular.
Başkan Kaçmaz , 6-11 Kasım 2022 tarihinde Mersinde gerçekleşecek olan ( International Citrus Congress )Uluslararası Narenciye Kongresi hakkında Bakan Kirişçi'ye bilgi verdi.
Bakan Kirişçi , Bakanlık olarak Narenciye Kongresine Bakanlık olarak her türlü desteği vereceklerini vererek çalışmalarından dolayı Başkan Kaçmaz ve Yönetim Kurulu Üyelerine başarılar diledi.
Başkan Kaçmaz , ziyaret sonunda Bakan Kirişçi'ye Ulusal Turunçgil Kongresi Rozeti takarak , misafirperverliği ve destekleri için teşekkkür etti.
33
açık
Günün Anketi Tümü
BU PAZAR SEÇİM OLSA HANGİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ ?
Namaz Vakti 01 Ağustos 2022
|İmsak
|04:06
|Güneş
|05:40
|Öğle
|12:53
|İkindi
|16:41
|Akşam
|19:56
|Yatsı
|21:24
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Alanyaspor
|0
|0
|3. Ankaragücü
|0
|0
|4. Antalyaspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Karagümrük
|0
|0
|7. Fenerbahçe
|0
|0
|8. Galatasaray
|0
|0
|9. Gaziantep FK
|0
|0
|10. Giresunspor
|0
|0
|11. Hatayspor
|0
|0
|12. Başakşehir
|0
|0
|13. İstanbulspor
|0
|0
|14. Kasımpaşa
|0
|0
|15. Kayserispor
|0
|0
|16. Konyaspor
|0
|0
|17. Sivasspor
|0
|0
|18. Trabzonspor
|0
|0
|19. Ümraniye
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altay
|0
|0
|3. Altınordu
|0
|0
|4. Bandırmaspor
|0
|0
|5. Bodrumspor
|0
|0
|6. Boluspor
|0
|0
|7. Denizlispor
|0
|0
|8. Erzurumspor
|0
|0
|9. Eyüpspor
|0
|0
|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Samsunspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
|0
|19. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
|0
|0
|2. Arsenal
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brentford
|0
|0
|5. Brighton
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Fulham
|0
|0
|10. Leeds United
|0
|0
|11. Leicester City
|0
|0
|12. Liverpool
|0
|0
|13. M.City
|0
|0
|14. M. United
|0
|0
|15. Newcastle
|0
|0
|16. Nottingham Forest
|0
|0
|17. Southampton
|0
|0
|18. Tottenham
|0
|0
|19. West Ham United
|0
|0
|20. Wolverhampton Wanderers
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cadiz
|0
|0
|6. Celta Vigo
|0
|0
|7. Elche
|0
|0
|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Girona
|0
|0
|11. Mallorca
|0
|0
|12. Osasuna
|0
|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0