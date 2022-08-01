ULUSAL TURUNÇGİL KONSEYİ BAKAN KİRİŞÇİ'Yİ ZİYARET ETTİ

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz ve Yönetim Kurulu Üyeleri Tarım ve Orman Bakanı Prof.Dr.Vahit Kirişçi'yi ziyaret ederek turungil ihracatı sezonunu değerlendirdiler.

Ulusal Turunç Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz Yönetim kurulu Üyeleri , Prof.Dr Okan Özkaya , Yüksek Ziraat Mühendisi Mehmet Ateş ve Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir ile Birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı'nda Bakan Prof.Dr. Vahit Kirişçi'yi ziyaret ederek , Turunçgiller İhracat sezonu öncesi değerlendirmede bulundular.

Başkan Kaçmaz , 6-11 Kasım 2022 tarihinde Mersinde gerçekleşecek olan ( International Citrus Congress )Uluslararası Narenciye Kongresi hakkında Bakan Kirişçi'ye bilgi verdi.

Bakan Kirişçi , Bakanlık olarak Narenciye Kongresine Bakanlık olarak her türlü desteği vereceklerini vererek çalışmalarından dolayı Başkan Kaçmaz ve Yönetim Kurulu Üyelerine başarılar diledi.