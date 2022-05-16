TURFANDA SİYAH İNCİDE HASAT ZAMANI

Yurt içi ve yurt dışına gönderilen ve kilogramı 40 ile 50 TL arasında değişen erkenci üzümler bu sene üreticisini sevindirdi.

Yaş sebze ve meyve üretiminde Türkiye'nin üretim merkezi Mersin'de, seralarda turfanda meyvelerin hasadı da sürüyor. Daha önce erikten, kayısıya, yenidünyadan kavuna kadar birçok ürünün toplandığı kentte örtü altında yetiştirilen beyaz üzümlerden sonra bölgenin siyah incisi olarak bilinen kara üzüm hasadına da başlandı. Erdemli ilçesi Kocahasanlı bölgesinde eşi Fatma ile birlikte 3 dönümlük serasında siyah üzüm üreten Arif Yanaroğlu ilk ürünleri topladı. Toplanan ürünler 40 ile 50 TL arasında alıcıya sunuldu. Daha önce limon üreticiliği yapan Arif Yanaroğlu, üzümle birlikte kazançlarının iyi olduğunu belirterek, "iyi ki ekmişim" dediğini aktardı.



"6 ay emek çektik, 15 gün daha çekeriz"

Turfanda üzüm yetiştiriciliği yaptıklarını anımsatan üretici Arif Yanaroğlu, "Şu anda hasada başladık. Kasım ayından itibaren budama, ilaçlama, gübreleme, kışın soğukta soba yakarak ısıtma ve danışman ziraat mühendisi arkadaşımızın desteğiyle bugüne geldik. Üzüm bizim için bir dönüm noktası oldu. Önce buraya limon ekmiştim, arkadaşlarda üzümü görüp ektik iyi ki de ekmişim. İlk hasadı bugün yaptık, kilogramda 40 ile 50 TL arasında satılıyor. Hasadı da kendimiz yapıyoruz. 6 ay emek çektik 15 gün daha emek çekeriz" dedi.

Açığa göre verimin örtü altında düşük olmasına rağmen fiyat yüksekliğinin bu durumu telafi ettiğine değinen Yanaroğlu, piyasada çok bulunamayan bir ürün olduğu için örtü altına yetiştirilmesini tavsiye etti.



"Akdeniz iklimi turfanda üretime çok uygun"

Bölge genelinde örtü altında üretim yapıldığına dikkat çeken Ziraat Mühendisi Emine Yaman Kulu ise, "Akdeniz iklimi turfanda üretime çok uygun. Biz bu bölgede örtü altında ilk önce dut hasadı yaptık. Daha sonra çağla, erik, kayısı, yenidünya ve beyaz üzüm hasadı yaptık. Şu anda en son turfanda üzüm olarak siyah inicimizi hasat ediyoruz" diye konuştu.

Seranın 3 dönüm üzerine kurulu olduğuna değinen Kulu, "Bağlarımız iki yaşında, iyi bir verim bekliyoruz. Ürünümüzü, yurt içinde turizm şehirleri başta olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi büyükşehirlere ve yurt dışına gönderiyoruz. Özellikle ilk talep turizm bölgelerindeki işletme ve lokantalardan geliyor" ifadelerini kullandı.