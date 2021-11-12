TOROSLAR EDAŞ, MERSİN’DEKİ BAKIM VE YATIRIMLARINA DEVAM EDİYOR

Toroslar EDAŞ, Mersin’de kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2021 yılının ilk 9 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini hız kesmeden sürdürdü.

Kurum bu kapsamda, Mersin’de hizmet verdiği 11 bin 195 trafo ve 31 bin 467 kilometre uzunluğunda hatta sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışması yaptı. Daha aydınlık bir Mersin için 13 ilçede 10 bin 83 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Toroslar EDAŞ ekipleri, bölgede 80 pano ile 137 trafo ve 125 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte bin 205 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

Toroslar EDAŞ ayrıca, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Mersin’de hizmet verdiği 1 milyondan fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 463 kilometrelik yeni yer altı hattı tesis eden ekipler, kentte 3 bin 874 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 257 elektrik panosu ve 103 trafo merkezi montajı da tamamlandı.

Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile Toroslar EDAŞ 2021 yılının ilk 9 ayında koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi.