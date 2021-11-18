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TEKİN : " STRATEJİMİZ KATMA DEĞERLİ ÜRETİM VE İHRACAT OLMALI ''

AHKİB Başkanı Gürkan Tekin , son aylarda üretim maliyetlerindeki artışlardan dolayı hazır giyim ve konfeksiyon üreticilerinin zor günler yaşadığını belirtti.

EKONOMİ 18.11.2021, 10:25 18.11.2021, 10:53
TEKİN : " STRATEJİMİZ KATMA DEĞERLİ ÜRETİM VE İHRACAT OLMALI ''

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, son aylarda üretim maliyetlerindeki artışlardan dolayı hazır giyim ve konfeksiyon üreticilerinin zor günler yaşadığını belirtip sürdürülebilir üretim gücünün ve ihracat pazarlarındaki rekabetçiliğin korunması, ortaya çıkan fırsatların kaçırılmaması için pamuk ve pamuk ipliği ihracatına gözetim uygulanması, iplik ve kumaş ithalatında ek vergilerin kaldırılması gerektiğini belirtti.

Tekstil ile hazır giyim ve konfeksiyon sektörlerinin bir bütün olarak değerlendirilip temel stratejilerin katma değerli üretim ekseninde belirlenmesinin ülke yararına olacağını kaydeden Başkan Tekin, “Türkiye kilogram olarak elyafı 2, ipliği 4, kumaşı ortalama 7 dolardan ihraç ediyor. Hâlbuki bu ürünlerin işlenip hazır giyim ve konfeksiyona dönüştürülmesiyle ihraç pazarlarında 16-17 dolara satabilir, ülkemize daha fazla döviz kazandırabiliriz.” dedi.

"Rakip ülkelere elyaf ve iplik ihracatı rekabetçiliğimizi zayıflatıyor"

2021 yılının Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının geçen yıla göre yüzde 19,8 artışla 16,7 milyar dolar değere ulaştığını ancak ham madde fiyatlarında olağanüstü yükselişler nedeniyle sıkıntılı bir sürece girileceğini vurgulayan Başkan Gürkan Tekin, sektörün sürdürülebilir üretim gücünün ve ihracat pazarlarındaki etkinliğinin korunması için bir dizi tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti. Başkan Gürkan Tekin, “Hazır giyim ve konfeksiyonda rakibimiz olan Portekiz, İtalya, Bangladeş, Pakistan ve Mısır’a yönelik elyaf ve iplik ihracatımızdaki artışlar küresel pazarlardaki rekabetçiliğimizi zayıflatıyor. Ham madde fiyatlarındaki olağanüstü artışları dengeleyebilmek, hazır giyim ve konfeksiyon üreticilerini koruyabilmek için pamuk ve pamuk ipliği ihracatına gözetim uygulanması gerekiyor. Ayrıca iplik ithalatına yönelik ek vergilerin belli bir süre kaldırılması yurt dışından son dönemde ülkemize yönelen yoğun hazır giyim ve konfeksiyon sipariş talebini en iyi şekilde değerlendirebilmemizi sağlayacaktır” diye konuştu.

AHKİB’den ekimde yüzde 20 artışla 35,9 milyon dolarlık ihracat

AHKİB’in ekim ayın ihracat performansını da değerlendiren Başkan Gürken Tekin, bu ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 oranında artışla 35,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Bölge ihracatını ülkelere göre değerlendiren Başkan Tekin, şunları söyledi:

“Ana pazarları Avrupa Birliği ve Orta Doğu ülkeleri ile ABD’den oluşan Birliğimiz, ekim ayında en fazla dış satımı 9 milyon dolar değer ile İspanya’ya gerçekleştirdi. Söz konusu ayda bölge ihracatımızda yüzde 25’lik paya sahip olan İspanya’nın ardından yüzde 313 artış ve 8,9 milyon dolar değer ile Hollanda ikinci, yüzde 4 artış ve 4,5 milyon dolar değer ile Almanya üçüncü sırada yer aldı. Ekim ayında ihracat hacmini en fazla artırdığımız ülkelere baktığımızda yüzde 3 bin 567 artış ve 689 bin dolar değer ile Birleşik Arap Emirlikleri rekor kırdığımız pazar oldu. Birleşik Arap Emirlikleri’ni yüzde 313 artış ve 8,9 milyon dolar değer ile Hollanda, yüzde 261 artış ve 1,1 milyon dolar değer ile Polonya takip etti.”

"Bölge ihracatının yüzde 79’u üç ürün grubundan oluştu"

AHKİB’in ekim ayındaki ihracatını ürün gruplarına göre ele alan Başkan Tekin, bölge ihracatının yüzde 79’unun üç üründen oluştuğunu belirtti. Başkan Tekin, “Ekim ayında yüzde 70 artış yakaladığımız bayan dış giyim 16,4 milyon dolar değer ile birinciliği elde etti. Bayan dış giyimin bölge ihracatımızdaki payı yüzde 46 düzeyinde oluştu. Yüzde 24 artış ve 7,3 milyon dolar değer ile bay dış giyim ikinci, yüzde 16 artış ve 4,6 milyon dolar değer ile diğer hazır eşya (çadır çuval vb.) üçüncü sırada yer aldı. Ekim ayında en fazla ihracat artışı sağladığımız ürün grupları suni-sentetik yatak kıyafetleri, yünlü ev tekstili, pamuklu spor ve yüzme kıyafetleri oldu” değerlendirmesini yaptı.

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