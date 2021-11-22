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TARSUS’A DEĞER KATACAK PROJE

Bünyesinde Yılbor’un yanı sıra inşaat, enerji ve tarım sektöründe faaliyet gösteren farklı firmaları da bulunduran Dört Mevsim Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmetcan Yıldırım, Tarsus’a değer katacak bir projeye imza atmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

EKONOMİ 22.11.2021, 15:25 22.11.2021, 15:41
TARSUS’A DEĞER KATACAK PROJE

Bünyesinde Yılbor’un yanı sıra inşaat, enerji ve tarım sektöründe faaliyet gösteren farklı firmaları da bulunduran Dört Mevsim Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmetcan Yıldırım, Tarsus’a değer katacak bir projeye imza atmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onaylı ’Tarsus Duatepe Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin, Türkiye’de proje büyüklüğü olarak ilk 5 arasında yer aldığını kaydeden Yıldırım, "27 bin metrekare alan üzerinde, 13 blok, bin 32 daire ve 15 bin metrekare iş yerinden oluşuyor. Projemizde 1+1’den 5+1’e kadar daire seçenekleri bulunuyor’ dedi.

Tarsus’un dünyadaki önemli inanç turizmi merkezlerden biri olduğunu ifade eden Yıldırım, "St. Paul Kuyusu, Eshab-ı Kehf Mağarası gibi tarihi ve dini merkezleri barındıran Tarsus, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir kent. Bu projesi, Kleopatra Kapısı ve Nusret Mayın Gemisi gibi ilçenin girişinde yer alan tarihi dokulara komşu olan bir proje. Projemiz bittiğinde Tarsus’un girişine bambaşka bir hava katacak. Bu mahalle Tarsus’un en eski mahallesi olduğu için, refah seviyesi düşük ve suç oranının yüksek olduğu bir mahalle idi. Kentsel dönüşüm ile birlikte bu gecekondulardan çıkan insanlarımız, ultra lüks evlerde yaşama imkanına kavuşacak. Projenin tamamlanması ile birlikte bölgedeki suç oranında da ciddi bir azalma olması bekleniyor. Projemizde en büyük desteği bakanlığımızdan aldık. Tüm anlaşmalarımızı tamamladıktan sonra bakanlığımız sürecin yavaşlamasına müsaade etmeyerek kamulaşmaya gitti ve süreci hızlandırdı. 2023 yılında ilk teslimlere başlayacağız. Ve 2023 yılı itibariyle Tarsus’un en eski mahallesi olan Duatepe, bambaşka bir görünüme kavuşacak. Projenin hayata geçmesinde büyük katkıları olan başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız olmak üzere, Mersin Büyükşehir Belediyemiz ve Tarsus Belediyemize sonsuz teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Mersin gelişime ayak uydurmak zorunda"

Dünyanın hızla geliştiğine ve dönüştüğüne dikkat çeken Yıldırım, "Bununla birlikte Mersin’de de gözle görülür bir değişim söz konusu. Mersin sanayisiyle, turizmiyle, tarımıyla, limanıyla çevre illerden pozitif bir şekilde ayrılan ve hızla büyüyen bir kent. Mersin bu gelişime her anlamda ayak uydurmak zorunda. Biz de projelerimizde bu gelişimi iyi takip ederek, yenilikçi projeler ile Mersin’i buluşturma hedefini taşıyoruz. Mersin’in önümüzdeki 10 yıllık süreçte bambaşka bir kabuğa bürüneceğine inanıyoruz. Şu an Türkiye’de gelişim hızı açısından Mersin birçok ili geride bıraktı. Mersin’de üretilen ürünler dünyanın dört bir yanında tüketiliyor. Bu kentimiz adına büyük bir gurur" ifadelerini kullandı.

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