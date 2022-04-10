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SİLİFKE’DE ÜRETİCİLERE ALIÇ VE ADAÇAYI FİDESİ DAĞITILDI

Mersin Büyükşehir Belediyesince Silifke ilçesinde üreticilere bin 235 adet alıç, 70 bin adet adaçayı fidesi dağıtıldığı bildirildi.

EKONOMİ 10.04.2022, 12:53 10.04.2022, 17:21
SİLİFKE’DE ÜRETİCİLERE ALIÇ VE ADAÇAYI FİDESİ DAĞITILDI

Mersin Büyükşehir Belediyesince Silifke ilçesinde üreticilere bin 235 adet alıç, 70 bin adet adaçayı fidesi dağıtıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde sürdürülen tarımsal projelerle hem üreticiye destek olunuyor hem de üretime değer kazandırılıyor. Bu çerçevede adaçayı fidesi dağıtımı ilk kez bu yıl Silifke ilçesinde gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde pilot mahalle olarak Silifke’nin Ovacık, Keşlitürkmenli, Uzuncaburç ve Çaltıbozkır mahalleleri belirlendi. İlk kez dağıtılan adaçayı fidelerinin kentteki üretiminin artırılması planlanıyor. Dağıtım töreninde Silifke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli uzman Veysel Kır, üreticilere alıç fidanı ve adaçayı fidesi yetiştiriciliğiyle ilgili eğitim verdi.

“İnşallah üreticimize hayırlı uğurlu olur”

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, ekonomik açıdan zor günler yaşayan üreticiye destek olmak adına projeler yaptıklarını vurguladı. Gökçek, hayvansal tarımdan bitkisel üretime, makine ekipman desteklerinden tarımsal sulamada kullanılan boru yardımına kadar birçok alanda üreticilerin yanında olduklarını ifade ederek, “Katma değeri yüksek ürünlerin desteklenmesi için salı günü Anamur’daydık. Passiflora fidesi dağıttık. Silifke ilçemizde de sizlerle beraber adaçayı fidesi ve alıç fidanı dağıtım törenindeyiz. İnşallah üreticilerimize hayırlı uğurlu olur. Bu tip ürünler katma değeri yüksek tıbbi aromatik ürünler olarak geçiyor. Ben şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bol bereketli, kazançlı günler diliyorum” dedi.

“Alıç fidanı ve bu gibi desteklerle topraklarımızı daha da değerlendiriyoruz”

Silifke ilçesi İmamlı Mahalle Muhtarı Bayram Ali Oğuz, bugüne kadar kendilerine sunulan hizmetlerden dolayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e teşekkür ederek, “Her konuda bizim yanımızda oldu. İyi ki var. Zeytin fidanı dağıttı bize. Ondan çok faydalandık. Zeytin eleme makinesi verdi. Hamur yoğurma makinesi verdi mahallemize. Her konuda çok memnunuz. Başkanımızın dağıttığı zeytin fidanı, alıç fidanı ve bu gibi desteklerle topraklarımızı daha da değerlendiriyoruz. Üretime katkıda bulunuyorlar. Teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ilçede 10’u kadın 63 üreticiye bi 235 alıç fidanı,13’ü kadın 47 üreticiye de toplam 70 bin adaçayı fidesi dağıtıldı.

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