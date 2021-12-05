ROSATOM YETKİLİLERİ 'KÜRESEL ETKİ 2021 KONFERANSI'NA KATILDI

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un Genel Müdürü Aleksey Likhacev ve İnsan Kaynakları Başkanı Yardımcısı Tatyana Terentyeva, kurumun ve kuruma bağlı şirketlerin diğer temsilcileriyle birlikte ’Küresel Etki Konferansı 2021’e katıldı.

Etkinlik, Rosatom’un yanı sıra Avrupa’nın önde gelen haber kanalı Euronews’in, Birleşmiş Milletler Global Compact’in ve dijital partner olarak sosyal medya platformu VK’nin destekleriyle gerçekleştirildi. Konferansa hükümet yetkilileri, uluslararası kuruluşlar, şirketler, sivil toplum kuruluşları, kalkınma kurumları ve yerel uzman grupları da dahil olmak üzere 30 ülkeden 50’den fazla uzman katıldı. Küresel Etki Konferansı 2021’in ana teması, ’Günümüzde karşılaştığımız zorluklara yanıt olarak güven ve ortaklığın önemi’ oldu. Konferansın katılımcıları, ’gezegenin biyolojik çeşitliliğini korumak ve küresel ısınmayla mücadele etmek için iş stratejileri’, ’iş gücü krizine yanıt olarak farklı yaşlardaki ve farklı değerlere sahip çalışanları entegre etmek’, ’erişilebilir bir kentsel ortamın geliştirilmesi ve tarımın dijitalleşmesi’, ’geleceğin şehirlerini ve sürdürülebilir ulaşım altyapısını tasarlama’, ’lider şirketler tarafından insan kaynakları yönetiminde sürdürülebilir uygulamalar’, ’geleceğin uyarlanabilir şehirleri’, ’temiz enerji ve elektriğe eşit erişim’ ile ’çeşitli ve kapsayıcı organizasyonlar oluşturmak’ dadahil olmak üzere dünyanın en acil sorunlarıyla başa çıkmak için proaktif yaklaşımlarını paylaştılar.

Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhacev konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Glasgow’daki BM İklim Değişikliği Konferansı, Covid-19 ve iklim krizi boyunca liderliğin ve sorunları çözmeye hazır olmanın özellikle önemli olduğunu gösterdi. Ancak konferansa katılan uzmanların da ortaya koyduğu üzere asıl ilerleme, ancak her birimizin birer lider olmasıyla mümkündür. Azmin ve becerinin doğru kombinasyonu dünyayı değiştirebilir” dedi.

Küresel Etki Konferansı’nın ana temalarından biri de gençlerin dünyada sürdürülebilir dönüşümdeki rolü oldu. Likhachev, konuyla ilgili, “Yaşlarına rağmen bugün gençler güçlü, sorumluluk almaya ve küresel zorluklara aktif olarak çözüm üretmeye hiç olmadıkları kadar hazırlar. Gençlerin sesini duyuyor ve onların ihtiyaçlarını anlıyoruz. Bu, diyaloğa açık olduğumuz ve küresel stratejimiz konusunda birlikte çalışmaya ve gelecek üzerinde ortak bir etki oluşturmaya istekli olduğumuz anlamına geliyor. Dolayısıyla uluslararası bir gençlik danışma konseyi olan ’Etki Takımı 2050’nin kurulmasının yerinde ve zamanında bir çözüm olacağına inanıyorum. Genç nesille küresel ortaklığımızın dünya çapında olumlu değişimin itici gücü haline geleceğine dair inancım tamdır" ifadelerini kullandı.

Etki Takımı 2050, yeşil gündemin geleceği için gençlik vizyonunu tanıtacak, dünyanın dört bir yanından gençlerin yönlendirdiği sürdürülebilir çözümleri teşvik edecek ve işgücü piyasasının gençlerin taleplerine daha iyi odaklanmasını sağlamak için öneriler hazırlayacak. 1. Etki Ekibi Buluşması 2022’de Sochi’de gerçekleşecek. Etki Ekibi 2050’nin bir parçası olmak isteyen gençler, 1 Mart 2022’den önce ’https://team.rosatompact.com’ adresine girerek katılım sağlayabilecek. Birinci Rus-İtalyan Sürdürülebilir Kalkınma Forumu da enerji geçişi, uluslararası ticaret gibi küresel iklim gündemine ait konuları tartışmak üzere bir yan etkinlik olarak Küresel Etki Konferansı 2021’de yer aldı. Forumda Rus ve İtalyan büyükelçileri ile iki ülkeden uzmanlar ve genç vizyonerler işbirliği için öncelikli alanlara dair görüşlerini sundu.