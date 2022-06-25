NOVAWİND, STAVROPOL KRAİ’DEKİ KUZMİNSKAYA RÜZGAR ÇİFTLİĞİNİN TEMELİNİ ATIYOR

Rusya’nın güneyindeki Stavropol Krai bölgesinde bulunan Kuzminskaya Rüzgar Çiftliğinde, ilk rüzgar türbininin temeli için beton döküldü. Sahaya her biri 2,5 MW kapasiteli 64 rüzgar türbini yerleştirilecek. Toplam 160 MW kapasiteye sahip olacak rüzgar çiftliğinin yılda 378 milyon kWh elektrik üretmesi öngörülüyor.

100’den fazla inşaat makinesinin gönderildiği inşa sahasında 250’den fazla işçi ve mühendis görev yapıyor. Rüzgar türbinlerinin temelleri için yerinde dökme kazık ve betonarme demiri dikme çalışmaları devam ediyor. İşçiler, ayrıca rüzgar türbini temellerine ve şebeke trafosuna vinç platformları ve ulaşım yolları inşa ediyor. Sahada saatte 230 metreküp hazır beton üretebilen iki beton karıştırma tesisi faaliyet gösteriyor.

Stavropol Krai, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’um rüzgar enerjisi projeleri uygulamalarından sorumlu bölümü NovaWind A.Ş.’nin çalışmalarının ana bölgesini teşkil ediyor. Halihazırda 210 MW kurulu güce sahip Kochubeevskaya Rüzgar Çiftliği, 60 MW kurulu güce sahip Karmalinovskaya Rüzgar Çiftliği, 120 MW kurulu güce sahip Bondarevskaya Rüzgar Çiftliği ve 60 MW kurulu güce sahip Medvezhenskaya Rüzgar Çiftliği olmak üzere işletime alınan 4 rüzgar çiftliği bölgede faaliyet gösteriyor.

Rosatom’un bugüne kadar devreye aldığı rüzgar santrallerinin toplam kapasitesi ise 720 MWata ulaşıyor. Rosatom, 2027 yılına kadar toplam 1,7 GW kapasiteli rüzgar çiftliklerini faaliyete geçirecek.