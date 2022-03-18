NGS ÇALIŞANLARI AKKUYU'YU ANLATTI

Dünyanın en büyük inşaat sahalarından biri olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali 20 bin kişiye iş imkanı sağladı. Türklerin yanı sıra Rusya gibi farklı ülkelerden gelen çalışanlar uluslararası bir takımın parçası olmaktan dolayı mutluluklarını dile getirdi.

İşaret dili ve tercümanlar aracılığıyla iletişim kuruyorlar

NGS’de Beton Pompası Operatörü olarak görev alan Hüseyin Tanır Rus ekip arkadaşlarıyla çalışmaktan memnuniyetini belirterek “Rus arkadaşlarımızla birlikte çalışmak bizi mutlu ediyor. Onlarla tercümanlar aracılığıyla iletişim kuruyoruz. Çok cana yakınlar, hiçbir sıkıntımız olmadı. Ülkemizde inşa edilmekte olan ilk nükleer santralin inşaatında çalışmaktan gurur duyuyorum. İnşallah ülkemiz için hayırlı olur” dedi.

“Çalışma arkadaşlarımızla uyum içindeyiz”

Servis sürücülüğü görevini yürüten Ahmet Eker ““Sabah 7’ye doğru personelleri toplayarak Akkuyu NGS sahasına geliyoruz. Öğle yemeği servisi için tekrar yola çıkıyoruz. Gün içerisinde araçların kontollerini bakımlarını takip ediyoruz. Herhangi bir arıza olmaması için araçların tüm bakımlarını ve eksiklerini gideriyoruz. Çalışma arkadaşlarımızla uyum içinde projeye elimizden geldiği ölçüde katkı sağlamaya çalışıyoruz” şeklinde açıklamalarda bulunarak ne denli titiz çalıştıklarını belirtti.