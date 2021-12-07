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MUT ZEYTİNYAĞI, AZERBAYCAN VE AVRUPA ÜLKELERİNE İHRAÇ EDİLİYOR
Mut Ziraat Odası Başkanı Hıdır Kar, Türkiye’de zeytinyağının yüzde 15’inin Mut’ta üretildiğini belirterek, Azerbaycan ve Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini söyledi.
EKONOMİ 07.12.2021, 10:12 07.12.2021, 12:01
Mut Ziraat Odası Başkanı Hıdır Kar, Türkiye’de zeytinyağının yüzde 15’inin Mut’ta üretildiğini belirterek, Azerbaycan ve Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini söyledi.
Başkan Kar, Mersin’de zeytin üretiminin yüzde 65’inin, Türkiye üretiminin ise yüzde 15’inin gerçekleştirildiği Mut’ta, 15 milyonun üzerinde kayıtlı zeytin ağacı bulunduğunu belirtti. İlçede üretilen zeytinyağına “Mut zeytinyağı” adıyla 2018 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi alındığını hatırlatan Kar, “Bu yıl zeytinyağı dinglerinde 50 lira ve üreticide ise 55 liraya satılıyor” dedi.
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