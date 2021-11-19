Flaş HaberMUT'TA ÜRETİCİYE BADEM DESTEĞİ
Son Dakika
MUT'TA ÜRETİCİYE BADEM DESTEĞİ
Mersin’in Mut ilçesinde, üreticiye bin 640 badem fidanı dağıtıldı.
EKONOMİ 19.11.2021, 09:46 19.11.2021, 10:34
Mersin’in Mut ilçesinde, üreticiye bin 640 badem fidanı dağıtıldı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut Koordinasyon Şube Müdürlüğü önünde yapılan badem fidanı dağıtımı öncesinde bilgi veren Tarımsal ve Veterinerlik Hizmetler Daire Başkanlığı Şube Müdürü Abdullah Selçuk Şahutoğlu, “Mersin yöresine özgü projeler üretiyoruz. Bu çerçevede Mut, Gülnar, Aydıncık ve Silifke’yi kapsayan badem fidanının dağıtımını gerçekleştiriyoruz” dedi.
Proje kapsamında Mut’ta bin 640, bölge genelinde ise toplam 16 bin 375 badem fidanının dağıtılacağı belirten Şahutoğlu, piyasa değeri 20 TL olan fidanların tanesinin üreticiye 4,5 TL’ye verildiğini kaydetti.
20
az bulutlu
Namaz Vakti 19 Kasım 2021
|İmsak
|05:53
|Güneş
|07:17
|Öğle
|12:32
|İkindi
|15:14
|Akşam
|17:37
|Yatsı
|18:55
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|12
|30
|2. Hatayspor
|12
|23
|3. Konyaspor
|12
|23
|4. Galatasaray
|12
|21
|5. Alanyaspor
|12
|21
|6. Beşiktaş
|12
|20
|7. Fenerbahçe
|12
|20
|8. Karagümrük
|12
|19
|9. Başakşehir
|12
|18
|10. Adana Demirspor
|12
|16
|11. Altay
|12
|16
|12. Gaziantep FK
|12
|15
|13. Kayserispor
|12
|15
|14. Antalyaspor
|12
|15
|15. Sivasspor
|12
|13
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|12
|12
|17. Giresunspor
|12
|10
|18. Kasımpaşa
|12
|9
|19. Göztepe
|12
|9
|20. Rizespor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|12
|27
|2. Ümraniye
|12
|27
|3. Eyüpspor
|12
|26
|4. Bandırmaspor
|12
|22
|5. Erzurumspor
|11
|22
|6. Kocaelispor
|11
|20
|7. Tuzlaspor
|11
|17
|8. İstanbulspor
|11
|16
|9. Samsunspor
|11
|15
|10. Adanaspor
|12
|15
|11. Bursaspor
|11
|14
|12. Gençlerbirliği
|11
|14
|13. Boluspor
|11
|13
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
|19. Balıkesirspor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|11
|26
|2. Man City
|11
|23
|3. West Ham
|11
|23
|4. Liverpool
|11
|22
|5. Arsenal
|11
|20
|6. M. United
|11
|17
|7. Brighton
|11
|17
|8. Wolverhampton
|11
|16
|9. Tottenham
|11
|16
|10. Crystal Palace
|11
|15
|11. Everton
|11
|15
|12. Leicester City
|11
|15
|13. Southampton
|11
|14
|14. Brentford
|11
|12
|15. Leeds United
|11
|11
|16. Aston Villa
|11
|10
|17. Watford
|11
|10
|18. Burnley
|11
|8
|19. Newcastle
|11
|5
|20. Norwich City
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|28
|2. Real Madrid
|12
|27
|3. Sevilla
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|12
|23
|5. Real Betis
|13
|21
|6. Rayo Vallecano
|13
|20
|7. Osasuna
|13
|19
|8. Athletic Bilbao
|12
|18
|9. Barcelona
|12
|17
|10. Valencia
|13
|17
|11. Espanyol
|13
|17
|12. Villarreal
|12
|15
|13. Mallorca
|13
|15
|14. Deportivo Alaves
|12
|13
|15. Celta de Vigo
|13
|12
|16. Cádiz
|13
|12
|17. Granada
|12
|11
|18. Elche
|13
|11
|19. Levante
|13
|6
|20. Getafe
|13
|6