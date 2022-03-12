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MUT'TA ANTEP FISTIĞI YETİŞTİRİCLİĞİ KURSU

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü iş birliğinde Mut ilçesindeki üreticilere “Antep Fıstığı Yetiştiriciliği" eğitimi verildi.

EKONOMİ 12.03.2022, 10:28 12.03.2022, 18:57
MUT'TA ANTEP FISTIĞI YETİŞTİRİCLİĞİ KURSU

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü iş birliğinde Mut ilçesindeki üreticilere “Antep Fıstığı Yetiştiriciliği" eğitimi verildi. Antep fıstığında verimi artırmak amacıyla verilen eğitimde, sulamadan gübrelemeye, budamadan zararlılarla mücadeleye kadar birçok konu detaylı bir şekilde uzmanlar tarafından aktarıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mut’un Geçimli, Kayaönü, Diştaş, Göksu, Yalnızcabağ, Çamlıca, Çatakbağ ve İlice mahallelerinden üreticilerin katıldığı eğitim, Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü personeli Dr. Hakan Usanmaz, Ziraat Yüksek Mühendisi Mehmet Fatih Batmaz ve Ziraat Mühendisi Ertuğrul İlikçioğlu tarafından verildi. Eğitim ile Antep fıstığı yetiştiriciliğindeki yanlışlar ve eksikliklerin giderilmesi, kalite ve verimin artırılması ile hali hazırda bulunan bahçelerin iyileştirilmesi amaçlanıyor. Bunun yanında Antep fıstığı yetiştiriciliğinin Mersin’de yaygınlaştırılması da sağlanarak, üreticilere alternatif bir ürün kazandırılacak. Eğitimde üreticilere sulama, gübreleme, budama, tozlama, hastalık ve zararlılarla mücadele konuları detaylı bir şekilde uzmanlar tarafından aktarıldı.

“Sadece üretmek yetmiyor, kaliteli üretmek gerekiyor”

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, eğitimde yaptığı konuşmada, son yıllarda üretimin öneminin daha da arttığını söyledi. Gökçek, “Geçtiğimiz yıldan bu yana yaşadığımız pandemi ve son 15 gündür sınırlarımızda yaşanan savaş, üretmenin, insanların gıdaya ulaşmasının ne kadar önemli olduğunu, üretimi güçlü ülkelerin dünyada ne kadar söz sahibi olduğunu bir kere daha gözler önüne serdi. Sadece üretmek yetmiyor, kaliteli üretmek ve bunu pazarlayacağınız bir coğrafya olması gerekiyor” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak tarım ve hayvancılık sektörünün her zaman yanında yer aldıklarını ifade eden Gökçek, sulama borusu, fide ve fidan dağıtımından alet ve ekipman yardımına kadar birçok desteği hayata geçirdiklerini söyledi. Özellikle katma değeri yüksek ürünlerle ilgili bir sıkıntı yaşandığını vurgulayan Gökçek, “Antep fıstığı alanlarımız yaklaşık 6 bin dekarı bulmasına rağmen üretimde 100-150 ton gibi düşük verimle karşı karşıyayız. Biz de bu verimi daha çok artırmak, birim alanda daha çok ve kaliteli ürün elde etmek adına bu tip toplantıları bütün ilçelerimizde yapmaktayız. Bugün de burada Antep fıstığı ile alakalı Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsünden gelen uzmanlarımızla beraber üreticilerimize bitki besleme, budama, ilaçlama, tozlaşma ile alakalı bilgilendirme çalışması yapacağız” diye konuştu.

“Antep fıstığına gönül vermiş üreticilerimize destek olmak amacıyla geldik”

Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü Islah ve Genetik Bölümü Başkanı, Ziraat Yüksek Mühendisi Mehmet Fatih Batmaz da “Antep fıstığına gönül vermiş, Antep fıstığı yetiştiriciliği yapmak isteyen çiftçilerimize, üreticilerimize destek olmak amacıyla geldik. ‘Mut’ta Antep fıstığı yetiştirilir mi’ diye birçok yerden soru gelmişti. Öncelikle şunu belirteyim ki, küresel ısınmadan dolayı Antep fıstığı yetiştiriciliğinin ileriki yıllarda güneyden kuzeye doğru kayacağını düşünmekteyiz ki Mut bölgesinde de doğada var olan Antep fıstığı kaynakları bulunmakta. Yer yer yetiştiriciliğin yapıldığını da biliyoruz. Ondan dolayı buralarda da bundan 30-40 yıl sonra neden yetiştiricilik yapılmasın, neden Antep fıstığı yetiştirilmesin diyerek yola çıktık. Bakanlığın da bize vermiş olduğu yetkiye dayanarak Antep fıstığının Türkiye’de yetiştiği tüm iller bizim sorumluluk alanımızda. Antep fıstığı üretiminde dünyada yer yer değişmekle birlikte üçüncü ülke olarak bulunmaktayız. Bizim için çok önemli bir ürün” ifadelerini kullandı.

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