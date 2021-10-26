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MUT BELEDİYESİNİN 2022 BÜTÇESİ KABUL EDİLDİ

Mut Belediyesinin 2022 yılı bütçesi, 72 milyon TL olarak kabul edildi.

EKONOMİ 26.10.2021, 08:36 26.10.2021, 09:30
MUT BELEDİYESİNİN 2022 BÜTÇESİ KABUL EDİLDİ

Mut Belediyesinin 2022 yılı bütçesi, 72 milyon TL olarak kabul edildi.

Mut Belediyesinin ekim ayı meclis toplantısının İkinci Birleşimi tamamlandı. Komisyonlarda görüşülen 2022 bütçe teklifi meclise sunuldu. Mut Belediyesi’nin 2022 yılı bütçesi, 72 milyon TL olarak kabul edildi.

Mut Belediyesi, 72 milyon TL’lik bütçeyi, 18 müdürlük üzerinden harcama yetkisini kullanacak. Buna göre Mut Belediyesi müdürlük bütçeleri, Özel Kalem Müdürlüğü 2 milyon 933 bin 214 TL, İnsan Kaynakları Müdürlüğü 1 milyon 140 bin 415 TL, Hukuk İşleri Müdürlüğü 476 bin 845 TL, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 10 milyon 516 bin 964 TL, Yazı İşleri Müdürlüğü 702 bin 982 TL, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 1 milyon 703 bin 440 TL, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 500 bin TL, Fen İşleri Müdürlüğü 18 milyon 419 bin 048 TL, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1 milyon 80 bin 130 TL, Mali Hizmetler Müdürlüğü 11 milyon 408 bin 728 TL, Park ve Bahçeler Müdürlüğü 4 milyon 581 bin 79 TL, Temizlik İşleri Müdürlüğü 4 milyon 813 bin 713 TL, Zabıta Müdürlüğü 1 milyon 326 bin 662 TL, Destek Hizmetleri Müdürlüğü 10 milyon TL, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 181 bin 192 TL, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 250 bin TL, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 1 milyon 410 bin 907 TL, Yapı Kontrol Müdürlüğü 554 bin 681 TL olarak belirlendi.

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, "Belediyemizin kasasında para var. Günü geçmiş, yapılandırılmış ve güncel SGK ile Maliye borçlarını düzenli olarak ödüyoruz. 19 Ekim 2021 itibariyle hesabımızda 10 milyon 77 bin 41 TL paramız bulunuyor. Personel borcumuz yok. Esnaf borcumuz yok. Emekli işlemleri için müracaat eden personelimizin ikramiyesini de peşin ödüyoruz” dedi.

Mut Belediye Meclisinde ekim ayında kabul edilen bütçe teklifi kasım ayında Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek kesinleşecek ve 2022 yılı Ocak ayında kullanılmaya başlayacak.

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