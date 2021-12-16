MİLYONLARIN GÖZÜ BU TOPLANTIDA !

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında saat 11.00’de toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "Toplumun beklentisini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz"

Bakan Bilgin, asgari ücrete ilişkin açıklamasında, “Asgari ücretle çalışan bazen 10 milyon-15 milyon gibi birçok rakam dolaşıyor. Bu rakamlar doğru değil, doğrusunu ben biliyorum. Çünkü vergi alıyoruz, prim alıyoruz. Yaklaşık 6 milyon civarında asgari ücretli var. Ailelerle birlikte oluşturduğu bütünlüğü ele almamız lazım. Asgari ücret adı üzerinde asgari bir ücrettir. İşçilerimizin büyük çoğunluğu, yüzde 37'si 3 bin 700 ile 4 bin arası beklentisi olduğunu söyledi. Küçük işletmelerde çalışan işçilerin daha alt düzeyde talep ettiğini gördüm. Biz buradan sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama toplumun beklentisini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Asgari ücretin açıklandığında bir bayram havası estireceğini belirten Bakan Bilgin, "Daha yüksek düzeyde açıklanması önemlidir, ekonomik olarak daralmadan geçiyoruz. Asgari ücret çalışanlarımızı korusun, aynı zamanda Türkiye'nin ve bütün dünyanın yaşadığı ekonomik dalgalanmaların Türkiye'ye de rahat nefes aldırsın. Rahat nefes alacak seviyede belirleyeceğimizi ifade etmek isterim” şeklinde konuştu.