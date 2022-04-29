MEZİTLİLİ KADINLAR ARONYA ÜRETİMİNE BAŞLIYOR

Mezitlili kadın üreticiler ‘süper meyve’ olarak adlandırılan Aronya tarımı yapmaya başladı. Torosların zirvesinde yer alan, Mezitli Kocayer Mahallesinde gerçekleştirilen İlçe Tarım Müdürlüğü ve Mezitli Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma Fonu işbirliği ile hayata geçirilen proje kapsamında ilk fidanlar toprakla buluştu. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın yanı sıra Mezitli Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Mezitli İlçe Tarım Müdürü Kerim Köken, mahalle muhtarları ve kadın üreticiler, Mersin’de ilk Aronya bitkilerini elleriyle toprağa dikti. Ana vatanı Kuzey Amerika kökenli bir bitki olan, Aronya bitkisinin 3 yıl sonra meyve vermeye başlaması ve 4. yılda ise tüm masraflarını karşılaması öngörülüyor. Proje kapsamında üretici kadınlara belirli dönemlerde Aronya yetiştiriciliği konusunda eğitimler de verilecek.

Üretici kadınlar adına söz alan Kocayer Mahallesi sakini Nimet Sayoğlu, “Aronya bitkisi için köyümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederim. Bu bitkinin bölgemizde yaygınlaşması için elimizden gelen tüm katkıyı vereceğimizden hiç kuşkunuz olmasın. Bu meyvenin bize refah getirmesini diliyorum. İnşallah hem meyvemiz hem de kazancımız bol olur” dedi.

Kocayer mahallesinin tüm gelirinin şeftali üretiminden olduğuna vurgu yapan Mezitli İlçe Tarım Müdürü Kerim Köken yaptığı konuşmada, “Maalesef, şeftalinin fiyatlarında oluşan yüksek orandaki dalgalanmadan ve raf ömrünün kısa olmasından üreticimiz zor dönemler geçiriyor. Biz de tarımsal üreticilerimize alternatif sunmak adına araştırma yaparak Aronya bitkisini geliştirme konusunda proje hazırladık” şeklinde bilgi verdi.

Mezitli Belediyesi olarak en fazla üzerine düştükleri konunun kadın ve üretim olduğunu belirten Başkan Neşet Tarhan ise, “Çok da birbirine yakışan kelimeler. Aronya gibi aromatik bitkilerin dünya üzerinde en zengin olan ülkelerden birisi Türkiye ve en fazla da Toros dağlarında yetişiyor. Ben de göreve geldiğimde bunun desteklenmesi konusunda ısrarcı oldum ama kırsal bölgelerimiz maalesef yeterli ilgiyi göstermedi. İstanbul’da bir ilçe belediyesi 7 yıl önce yılda 1 milyon lira kazandırdıklarını söylemişti. Bu yılla karşılaştırdığımızda çok yüksek bir rakama karşılık geliyor” dedi.