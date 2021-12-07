MEZİTLİ SANAT ÇARŞISI YENİ YIL İÇİN HEDİYELER ÜRETİYOR
Mezitli Belediyesi Sanat Çarşısında, yeni yıl için hediyelik ürünler üretilmeye başlandı.
Mezitli Belediyesi Sanat Çarşısında, yeni yıl için hediyelik ürünler üretilmeye başlandı.
Menderes Mahallesinde bulunan Mezitli Belediyesi Sosyal Tesisleri içerisinde hizmet veren sanat çarşısı, gelenlerin istediği hediyeyi bulmasının yanında özel anlar geçirmesini sağlıyor. Takılar, aksesuarlar, ev eşyaları ve birbirinden güzel farklı hediyelikler Mezitlilileri bekliyor. Yıl boyu açık olan sanat çarşısı, 31 Aralık tarihine kadarda yeni yıla sevdiklerine sürpriz yaparak girmek isteyenlere hediyelik eşyalarını temin etme fırsatı sunuyor.
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Covid-19 nedeniyle geçen yıl ara verdikleri yeni yıl kutlamalarını gerçekleştirmek istediklerini belirterek, "Mezitli yeni yıla hazır. Yılbaşı kutlamaları için hazırlıklarımıza başladık. Bunun yanında vatandaşlarımızın sevdiklerini mutlu edebilmeleri ve yeni yıla girerken moral motivasyonunu artırmak amacıyla üretici kadınlarımız Sanat Çarşımızda yılbaşı temalı üretim yapıyorlar. Mersinlilerin, yeni yıl sevincini sevdiklerine alacakları küçük hediyelerle yaşayabileceklerini düşünüyorum. Sevdiklerinize el emeği, sanatsal niteliği olan hediyeler almak için herkesi Mezitli Sanat Çarşısına bekliyoruz. Bu pazarda herkes için mutlaka bir hediye var” dedi.
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