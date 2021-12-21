MEZİTLİ BELEDİYESİNDE TOPLU SÖZLEŞME SEVİNCİ

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi ile Tüm Bel-Sen Mersin Şubesi arasında toplu iş sözleşme imzalandı. Sözleşme ile belediyede çalışan memurlara yasal çerçeveler içerisinde Türkiye’de en yüksek oranda artış sağlandı.

Mezitli Belediyesi ile Tüm Bel-Sen Mersin Şubesi arasında toplu sözleşme görüşmeleri tamamlanarak imzalandı. Yapılan sözleşme ile belediyede çalışan memurlara yasal çerçeveler içerisinde Türkiye’de en yüksek oranda artış sağlandı. Mezitli Belediyesinde çalışan memurları ilgilendiren ve büyük sevinç yaşatan toplu sözleşme, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile Tüm Bel-Sen Mersin Şube Başkanı Mustafa Özbay tarafından imzalandı. Mezitli Belediye Meclis Salonunda düzenlenen imza töreninde memur personel alkışlarla teşekkür etti.

Törende konuşan Tüm Bel-Sen Mersin Şube Başkanı Mustafa Özbay, çalışandan yana gösterdiği tavır nedeniyle Başkan Tarhan’a teşekkür ederek, imzalanan sözleşme ile kamu çalışanlarının refah seviyesinin yükseldiğini söyledi. Özbay, "Mezitli Belediyesi ile her zaman olduğu gibi çok iyi şartlarda toplu sözleşme gerçekleştirdik. Zaten Mezitli Belediyesinde emek ve emekçi dostu bir başkan olduğu için en rahat toplu sözleşmemizi birlikte yapıyoruz. Burada Belediye Başkanımızın tavrı, kişiliği ve dünya görüşü çok önemliydi. Bizler Mezitli’nin daha güzel ve daha çağdaş bir kent olması için çalışıyoruz. Bundan sonra da daha büyük şevkle üretmeye devam edeceğiz. Kanuna göre, Mezitli Belediyesi en yüksek limiti veren belediye oldu. Bunun üstünde toplu sözleşme verenler yasadan zimmet olarak geri döndü ve çalışandan kesilmeye başlandı. Bunları dikkate aldığımızda Türkiye’de belediyeler arasında en yüksek topu sözleşmeyi Mezitli Belediyesi imzalamıştır. Biz de emeğimizle bunun karşılığını vereceğiz. Bize bu imkânı sağlayan Belediye Başkanımız Neşet Tarhan’a teşekkür ediyorum” dedi.

Mezitli Belediyesinde yasaların belirlediği kriterler ölçüsünde farklı kategorilerde çalışanlar olduğunu ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da “Maalesef bu durumdan dolayı ücret dengesizlikleri yaşanıyor. Buna karşılık belediye olarak her zaman çalışanlara önem vermeye gayret gösterdik. Asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte Türkiye’de en yüksek ücreti veren belediyelerden birisi olduk. Bunun yanında memurlarımıza da yasal çerçevede en iyi maaş artışını yapan belediye olduk. Yılbaşında rakamların güncellenmesiyle birlikte memur personelimizin kazancı şu anki toplu sözleşmeden daha yüksek bir rakam olacak. Belediyede şartlar daha iyi olunca başka kurumların çalışanları da yoğun şekilde belediyemize gelmek istiyor. Mezitli Belediyesi huzurlu ve kurumsal bir belediye olması nedeniyle yoğun ilgi gören kurumların başında. Eğer çalışanlar memnun değilse başarılı olma şansınız mümkün değil. O yüzden biz öncelikle çalışanlarımızın mutlu ve huzurlu olması için çaba sarf ediyoruz. İyi bir belediyeyiz ve biz daha iyi olmak için çalışıyoruz. Sık sık dile getirdiğim gibi biz iyi olmak istemiyoruz. Biz en iyisi olmak istiyoruz. Hedefimiz kısa sürede Türkiye’de ki en başarılı belediyelerden birisi olmak" diye konuştu.