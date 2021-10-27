Son Dakika

MERSİN’İN İLK 9 AYLIK İHRACATI 2 MİLYAR 859 MİLYON DOLAR

Mersin’in eylül ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,9 artarak 356 milyon 471 bin dolara yükseldi.

EKONOMİ 27.10.2021, 12:46 27.10.2021, 12:57
MERSİN’İN İLK 9 AYLIK İHRACATI 2 MİLYAR 859 MİLYON DOLAR

Mersin’in eylül ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,9 artarak 356 milyon 471 bin dolara yükseldi. Mersin’de 2021’in ilk 9 ayındaki ihracat ise 2 milyar 859 milyon 643 bin dolara ulaştı. Kentin eylül ayı ithalatındaki artış ise yüzde 49,5 ile 391 milyon 265 bin dolar oldu. İlk 9 aylık ithalat toplamı da 2 milyar 690 milyon 591 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici Dış Ticaret İstatistikleri Eylül 2021 sonuçları değerlendirildi. Buna göre, Türkiye geneli ihracat eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30 artarak 20 milyar 780 milyon dolar, ithalat ise yüzde 11,9 artarak 23 milyar 328 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mersin’in eylül ayı ihracatı yüzde 30,9 arttı

TÜİK açıklamasında Mersin’in dış ticaret verileri de paylaşıldı. Buna göre, Mersin’de ihracat eylül ayında 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 30,9 artarak 356 milyon 471 bin dolara yükseldi. İHA muhabirinin TÜİK verilerinden derlediği bilgilere göre Mersin, bu yılın ağustos ayındaki 292 milyon 141 bin dolarlık ihracatını da eylül ayında 64 milyon 330 bin dolar artırmayı başardı. Mersin’in yılın 9 ayındaki ihracat toplamı ise 2 milyar 859 milyon 643 bin dolara ulaştı.

Mersin’de ilk 9 ayda 2 milyar 690 milyon dolarlık ithalat gerçekleşti

TÜİK verileri, Mersin’in eylül ayı ithalatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49,5 artarak 391 milyon 265 bin dolara yükseldiğini ortaya koydu. Ağustos 2021’de 311 milyon 219 bin dolarlık ithalat yapılan kentteki bir aylık artış miktarı ise 80 milyon 46 bin dolar olarak gerçekleşti. Mersin’in ilk 9 aylık ithalat toplamı da 2 milyar 690 milyon 591 bin dolara yükseldi.

banner290
Yorumlar (0)
28
az bulutlu
Namaz Vakti 27 Ekim 2021
İmsak 05:33
Güneş 06:53
Öğle 12:30
İkindi 15:30
Akşam 17:58
Yatsı 19:13
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Athletic Bilbao 10 17
8. Rayo Vallecano 10 16
9. Barcelona 9 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 10 13
12. Villarreal 10 12
13. Mallorca 10 12
14. Celta de Vigo 10 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Cádiz 11 8
18. Granada 9 7
19. Levante 10 5
20. Getafe 10 2
sanalbasin.com üyesidir