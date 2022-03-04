MERSİN’DE KADINLARIN İSTİHDAM ORANI ERKEKLERİN YARISINDAN DAHA AZ

TÜİK’in ‘İstatistiklerle Kadın 2021’ sonuçlarına göre, Mersin ve Adana’da kadınların istihdam oranının erkeklerin yarısından daha az olduğu ortaya çıktı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 2020 yılında Mersin ve Adana’dan oluşan TR62 bölgesinde 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranı yüzde 40,6 olurken, bu oran kadınlarda yüzde 23,9, erkeklerde ise yüzde 57,8 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) tarafından İstatistiklerle Kadın 2021 sonuçları değerlendirildi. Değerlendirmede, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2021 yılında kadın nüfusunun 42 milyon 252 bin 172 kişi, erkek nüfusunun ise 42 milyon 428 bin 101 kişi olduğu belirtildi. Toplam nüfusun yüzde 49,9’unu kadınlar, yüzde 50,1’ini ise erkeklerin oluşturduğu bildirilen açıklamada, kadınlar ile erkekler arasındaki bu oransal dengenin, kadınların daha uzun yaşaması nedeniyle 60 ve daha yukarı yaş grubundan itibaren kadınların lehine değiştiği; kadın nüfusun oranının, 60-74 yaş grubunda yüzde 52,3 iken 90 ve üzeri yaş grubunda yüzde 73,2 olduğu ifade edildi.

Mersin’in nüfusunun yüzde 50,1’i kadın

TÜİK’in şubat ayında yaptığı açıklamada, Mersin nüfusunun 2021 yılında, bir önceki yıla göre 22 bin 388 kişi artarak 1 milyon 891 bin 145 kişiye yükseldiği belirtilmiş, erkek nüfusu 944 bin 392, kadın nüfusunun ise 946 bin 753 olduğu kaydedilmişti. Buna göre, Mersin’de toplam nüfusun yüzde 49,9’unu erkekler, yüzde 50,1’ini kadınlar oluşturuyor.

Kadınların istihdam oranı, erkeklerin yarısından daha az

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 2020 yılında Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranı yüzde 42,8 olurken, bu oran kadınlarda yüzde 26,3, erkeklerde ise yüzde 59,8 olarak gerçekleşti.

TÜİK açıklamasında, Mersin ve Adana’da da kadınların istihdam oranının erkeklerin yarısından daha az olduğu ifade edildi. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 2020 yılında Mersin ve Adana’da 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranı yüzde 40,6 olurken, bu oran kadınlarda yüzde 23,9, erkeklerde ise yüzde 57,8 oldu.

Öte yandan, Türkiye genelinde yükseköğretim mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 65,6 olarak gerçekleşti.

Mersin’de ortalama ilk evlenme yaşı kadınlarda 25,6

Evlenme istatistiklerine göre ise resmi olarak ilk evliliğini 2021 yılında yapmış olan kadınların ortalama evlenme yaşının Mersin’de kadınlarda 25,6; erkeklerde 28,3 olduğu belirtildi.