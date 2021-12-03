MERSİN'İN KASIM AYI ENFLASYONU BELLİ OLDU
TÜİK’in açıkladığı verilere göre, Mersin ve Adana’dan oluşan TR62 Bölgesinde kasım ayı enflasyonu yüzde 21,12 oldu.
TÜİK’in açıkladığı verilere göre, Mersin ve Adana’dan oluşan TR62 Bölgesinde kasım ayı enflasyonu yüzde 21,12 oldu. İki kentte, fiyatı en çok artan ürün kömür olurken, en çok düşen ürün ise karnabahar oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK’ten yapılan açıklamada, TÜFE’de kasım ayında bir önceki aya yüzde 3,51, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,71 artış gerçekleştiği bildirildi.
Mersin ve Adana’da enflasyon yüzde 21,12 oldu
TÜİK açıklamasında, Mersin ve Adana illerinden oluşan TR62 Bölgesi Kasım ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) değişim oranları da değerlendirildi. Buna göre, Mersin ve Adana’da TÜFE’de kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,81, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 19,65, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,12 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,49 oranında artış gerçekleşti.
Mersin ve Adana’da fiyatı en fazla artan ürün kömür
TR62 Bölgesinde kasım ayında fiyatı en fazla artan ürün yüzde 29,23 değişim oranı ile kömür olurken, fiyatı en fazla düşüş gösteren ürün ise yüzde 40,29 ile karnabahar oldu.
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