Son Dakika

'MERSİN'DE EKMEĞE İNDİRİM' HABERLERİ YALANLANDI

Mersin’de ekmeğe indirim yapıldığı ve bugünden itibaren 1 lira 25 kuruştan satılmaya başlandığı yönünde çıkan haberler yalanlandı.

EKONOMİ 27.12.2021, 11:16
'MERSİN'DE EKMEĞE İNDİRİM' HABERLERİ YALANLANDI

Mersin’de ekmeğe indirim yapıldığı ve bugünden itibaren 1 lira 25 kuruştan satılmaya başlandığı yönünde çıkan haberler yalanlandı. Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer, kentte vatandaşın aldığı somun ve pide ekmeğin halen 2 lira 50 kuruştan satıldığını, sadece lokantalara satılan açık ekmeğin 1 lira 25 kuruşa indiğini söyledi.
Mersin’de ekim ayına kadar 1 lira 50 kuruştan satılan 200 gram ekmek, üretim ve hammadde maliyetlerinde meydana gelen artışlar nedeniyle zamlanmış ve 9 Ekim’den itibaren 230 gram ekmek 2 lira olmuştu. Girdi maliyetlerindeki artışın devam ettiği gerekçesiyle Mersin Fırıncılar Odasının talebini değerlendiren ESOB, aralık ayının ilk haftasında 200 gram somun ve pide ekmeğin 2 lira 50 kuruştan satılmasına karar vermişti. Kentte dün ekmek fiyatının 1 lira 25 kuruşa indirildiği yönünde yayınlanan haberler ve ortaya atılan iddiaların ise gerçeği yansıtmadığı, sadece Mersin Fırıncılar Derneğinin, lokantalara satılan açık ekmekte indirime gittiği belirtildi.

“Sadece kebapçılara satılan açık ekmekte indirim kararı almışlar”

Mersin ESOB Başkanı Talat Dinçer, ekmek fiyatlarındaki son durumu İHA muhabirine açıkladı. Maliyetlerin halen çok yüksek olduğunu söyleyen Dinçer, “Keşke maliyetlerimiz biraz daha düşse de halkın temel ihtiyacı olan ekmeğe indirim yapılabilse. Un fiyatlarında biraz indirim oldu ama hala yüksek. Çıkan haberler, genelde kebapçılarımızın kullandığı açık ekmeğe ilişkin. Dernek, açık ekmekle ilgili kendi aralarında 1 lira 25 kuruş fiyat belirlemiş. Toprak Mahsulleri Ofisi, un fabrikalarına buğdayda fiyat desteği verince orada biraz gevşeme oldu. Tabi gönül istiyor ki, sadece açık ekmek değil de halkın temel ihtiyacı olan somun ekmeğin fiyatlarında indirim yapabilsek” dedi.

“Hiçbir esnaf ekmeği pahalı satmak istemez”

Buğday ve un fiyatlarının biraz daha kontrol altına alınabilmesi durumunda somun ekmeğe de indirim yapılabileceğini dile getiren Dinçer, bu konuda yoğun girişimlerin devam ettiğini söyledi. Dinçer, “Hiçbir esnaf ekmeği pahalı satmak istemez. Kurtarsın, maliyetlerinin üzerinde bir kar marjıyla satılsın isterler. Ama asgari ücretin artması ve girdi maliyetlerindeki zamlar üst üste gelince ekmek fiyatlarımızın şu anda indirilmesini getirecek bir ortam oluşmadı. Esnafımızın maliyetlerini etkileyecek bir indirim olmadı daha henüz. Biz de bu yönde sürekli çağrı yapıyoruz. Piyasaya ucuz un verilirse, biraz daha fırıncı esnafının üzerindeki yükler indirilse halka daha ucuz ekmek sunulabilir. Çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

banner290
Yorumlar (0)
16
açık
Namaz Vakti 27 Aralık 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 18 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 18 26
13. Giresunspor 19 22
14. Antalyaspor 19 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 16 27
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8
sanalbasin.com üyesidir