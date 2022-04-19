Son Dakika

MERSİN'DE 105 ÜRETİCİYE AVOKADO VE ALIÇ FİDANI DESTEĞİ

Mersin Büyükşehir Belediyesinin geçtiğimiz günlerde dağıtımına başladığı alıç ve avokado fidanı dağıtımı Toroslar, Mezitli ve Yenişehir ilçeleri ile devam etti.

EKONOMİ 19.04.2022, 10:47
MERSİN'DE 105 ÜRETİCİYE AVOKADO VE ALIÇ FİDANI DESTEĞİ

Toroslar Çamlıdere Mahallesi’nde gerçekleştirilen dağıtımlarda 3 ilçeden 105 üreticiye bin 828 adet alıç ve 800 adet avokado fidanı ulaştırıldı.
Bölgesel ürünlerin yetişmesi amacıyla dağıtımını yaptığı fide ve fidanların yanı sıra alternatif ürünlerle de üreticilere yeni gelir kapıları aralayan Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi, alıç ve avokadonun da Mersin’de yaygınlaşmasını sağlıyor. Toroslar, Mezitli ve Yenişehir’deki üreticilere alıç ve avokado fidanlarının dağıtımı için düzenlenen törene, Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, siyasi parti temsilcileri ve üreticiler katıldı. Bu kapsamda, Toroslar ilçesinden 4’ü kadın 53 üreticiye bin 460 adet, Mezitli’den 2’si kadın toplam 12 üreticiye 368 adet alıç fidanı verildi. Mezitli’den 3’ü kadın olmak üzere toplam 24 üreticiye 480 adet, Yenişehir’den 2’si kadın olmak üzere 13 üreticiye 260 adet, Toroslar’dan ise 3 üreticiye 60 adet olmak üzere 800 avokado fidanı teslim edildi.
Törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Hasan Özalp Önal, üretmek ve üretime teşvik için girdi maliyetlerinin düşük olması gerektiğini belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in çiftçilere her türlü desteği verdiğini vurguladı. Önal, “Bu anlamda kendisine teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.
Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek ise Mersin Büyükşehir Belediyesinin üretici ve çiftçilere yönelik desteklerini anlatarak, “Tarımla alakalı ne varsa Büyükşehir Belediyesi olarak siz değerli üreticilerimizin ve muhtarlarımızın yanındayız. Fidan dağıtımlarımıza Anamur’da yine tıbbi aromatik ürün olan passiflora fidesiyle başladık. Daha sonra Silifke'de adaçayı ve alıç fidanları dağıttık. Yine iki gün önce Erdemli’de avokado ve alıç fidanlarımızı dağıttık” diye konuştu.
Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın tarımsal kimliği bizler için çok önemli. Dolayısıyla göreve geldiği günden beri çiftçimize, üreticimize çok değerli yatırımlar yapıyor, çok değerli destekler veriyor, çok kıymetli projeler yapıyor. Özellikle bu hayvan dağıtımları, fidan dağıtımları, üretim tesisleri, kadın çiftçi kooperatifleri inanın saymakla bitmez” ifadelerini kullandı.
Törende avokado fidanlarını teslim alan ve “Mersin’in kadın üreticilerindenim” diyen Basiret Kara, narenciye üretiminin yanı sıra farklı bir tür denemek istediklerini söyledi. Kara, “Avokadonun bakımının çok kolay olduğunu öğrendik ve getirisi çok güzel. Bölgemizde de yetişebiliyor artık tropikal meyveler. Avokadodan başlamak istedik” dedi. Büyükşehir’in tarımsal desteklerinin Mersin üreticisi için önemine de değinen Kara, “Biz şimdiye kadar hiç görmediğimiz desteği görüyoruz. Ben daha önce organik tarım gübreleme desteği de aldım. Şimdi fidan desteği görüyoruz. Bu bizim de maliyetimizi düşürüyor. Çok güzel bir durum bu. Görüp görebileceğimiz en iyi desteklerden birisi” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
Yorumlar (0)
20
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 19 Nisan 2022
İmsak 04:30
Güneş 05:56
Öğle 12:46
İkindi 16:27
Akşam 19:26
Yatsı 20:46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 33 62
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 33 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Kasımpaşa 33 44
12. Galatasaray 33 44
13. Sivasspor 33 42
14. Kayserispor 33 42
15. Gaziantep FK 33 41
16. Giresunspor 33 40
17. Altay 33 30
18. Rizespor 33 30
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 33 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 31 63
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 30 54
5. Eyüpspor 31 51
6. Erzurumspor 30 50
7. Manisa Futbol Kulübü 31 43
8. Samsunspor 30 43
9. Adanaspor 31 41
10. Tuzlaspor 30 41
11. Keçiörengücü 30 38
12. Gençlerbirliği 30 38
13. Altınordu 31 38
14. Menemen Belediyespor 30 36
15. Denizlispor 30 36
16. Kocaelispor 30 36
17. Boluspor 30 35
18. Bursaspor 30 31
19. Balıkesirspor 30 12
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 32 57
5. M. United 32 54
6. Arsenal 31 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 30 40
10. Brighton 32 40
11. Brentford 33 39
12. Southampton 32 39
13. Crystal Palace 31 37
14. Newcastle 32 37
15. Aston Villa 31 36
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 31 25
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 32 75
2. Barcelona 31 60
3. Sevilla 32 60
4. Atletico Madrid 32 60
5. Real Betis 32 57
6. Real Sociedad 32 55
7. Villarreal 32 49
8. Athletic Bilbao 32 45
9. Osasuna 32 44
10. Valencia 32 42
11. Celta Vigo 32 39
12. Espanyol 32 39
13. Elche 32 35
14. Rayo Vallecano 31 34
15. Getafe 32 32
16. Cadiz 32 31
17. Granada 32 29
18. Mallorca 32 29
19. Levante 32 25
20. Deportivo Alaves 32 25
sanalbasin.com üyesidir