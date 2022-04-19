MERSİN'DE 105 ÜRETİCİYE AVOKADO VE ALIÇ FİDANI DESTEĞİ

Toroslar Çamlıdere Mahallesi’nde gerçekleştirilen dağıtımlarda 3 ilçeden 105 üreticiye bin 828 adet alıç ve 800 adet avokado fidanı ulaştırıldı.

Bölgesel ürünlerin yetişmesi amacıyla dağıtımını yaptığı fide ve fidanların yanı sıra alternatif ürünlerle de üreticilere yeni gelir kapıları aralayan Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi, alıç ve avokadonun da Mersin’de yaygınlaşmasını sağlıyor. Toroslar, Mezitli ve Yenişehir’deki üreticilere alıç ve avokado fidanlarının dağıtımı için düzenlenen törene, Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, siyasi parti temsilcileri ve üreticiler katıldı. Bu kapsamda, Toroslar ilçesinden 4’ü kadın 53 üreticiye bin 460 adet, Mezitli’den 2’si kadın toplam 12 üreticiye 368 adet alıç fidanı verildi. Mezitli’den 3’ü kadın olmak üzere toplam 24 üreticiye 480 adet, Yenişehir’den 2’si kadın olmak üzere 13 üreticiye 260 adet, Toroslar’dan ise 3 üreticiye 60 adet olmak üzere 800 avokado fidanı teslim edildi.

Törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Hasan Özalp Önal, üretmek ve üretime teşvik için girdi maliyetlerinin düşük olması gerektiğini belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in çiftçilere her türlü desteği verdiğini vurguladı. Önal, “Bu anlamda kendisine teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek ise Mersin Büyükşehir Belediyesinin üretici ve çiftçilere yönelik desteklerini anlatarak, “Tarımla alakalı ne varsa Büyükşehir Belediyesi olarak siz değerli üreticilerimizin ve muhtarlarımızın yanındayız. Fidan dağıtımlarımıza Anamur’da yine tıbbi aromatik ürün olan passiflora fidesiyle başladık. Daha sonra Silifke'de adaçayı ve alıç fidanları dağıttık. Yine iki gün önce Erdemli’de avokado ve alıç fidanlarımızı dağıttık” diye konuştu.

Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın tarımsal kimliği bizler için çok önemli. Dolayısıyla göreve geldiği günden beri çiftçimize, üreticimize çok değerli yatırımlar yapıyor, çok değerli destekler veriyor, çok kıymetli projeler yapıyor. Özellikle bu hayvan dağıtımları, fidan dağıtımları, üretim tesisleri, kadın çiftçi kooperatifleri inanın saymakla bitmez” ifadelerini kullandı.

Törende avokado fidanlarını teslim alan ve “Mersin’in kadın üreticilerindenim” diyen Basiret Kara, narenciye üretiminin yanı sıra farklı bir tür denemek istediklerini söyledi. Kara, “Avokadonun bakımının çok kolay olduğunu öğrendik ve getirisi çok güzel. Bölgemizde de yetişebiliyor artık tropikal meyveler. Avokadodan başlamak istedik” dedi. Büyükşehir’in tarımsal desteklerinin Mersin üreticisi için önemine de değinen Kara, “Biz şimdiye kadar hiç görmediğimiz desteği görüyoruz. Ben daha önce organik tarım gübreleme desteği de aldım. Şimdi fidan desteği görüyoruz. Bu bizim de maliyetimizi düşürüyor. Çok güzel bir durum bu. Görüp görebileceğimiz en iyi desteklerden birisi” şeklinde konuştu.