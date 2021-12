KÜÇÜKBAŞ HAYVAN VARLIĞINDA AVRUPA'DA BİRİNCİ, DÜNYA'DA YEDİNCİYİZ

Mersin İl Damızlık Koyun Keçi Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akdoğan , Küçükbaş Hayvan Varlığı bakımından Avrupa'da birinci, Dünya'da yedinci sıraya yükseldiğini duyurdu.

Mersin İl Damızlık Koyun Keçi Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akdoğan , hayvancılığın Orta Asya'dan beri sürdürülen, Anadolu'da zenginleştirilip büyüyen köklü bir meslek olduğunu söyledi.

Küçükbaş Hayvan Varlığı'nın Avrupa'da birinci, Dünya'da yedinci olması üzerine açıklama yapan Mehmet Akdoğan, "Ülkemiz son yıllarda artan üretime bağlı olarak küçükbaş hayvan varlığı bakımından avrupa'da birinci, dünya'da yedinci sıraya yükselmiştir. Çok şükür ki gelinen bu noktada ülkemiz geçmişte olduğu gibi fedakar üreticilerimiz sayesinde yeniden hayvan ihracatı yapar duruma gelmiştir" dedi.

"Rantçı ve stokçular kamuoyunu yanıltmaya çalışıyorlar"

Sürekli artan bakım ve besleme giderlerine karşılık yapılan hayvan ihracatınada değinen Akdoğan, "Kırsalda çok zor şartlar altında üretim yapan üreticilerimize bir nefes olmuş ve aynı zamanda ülke ekonomisine de ciddi katkı sağlamıştır. Son günlerde yaşanan bu olumlu gidişatın bir sonucu olarak üreticilerimizin ürettikleri ürünlerini değer fiyatına satması; her ürünün, her şeyin fiyatının arttığı bir dönemde yerinde sayan karkas et fiyatları üreticinin kanını emen birkaç rantçı ve stokçuyu belli ki rahatsız etmiştir. Bu çevrelerin hayvan ihracatı durduruldu şeklinde haber yaparak sosyal medya paylaşimi kamuoyunu yanıltmaya ve değerli üreticilerimizi mağdur etmeye yöneliktir" şeklinde konuştu.

"Herkesi vicdanlı olmaya davet ediyorum"

Ülkemizde küçükbaş hayvancılık aile işletmeleri şeklinde yapıldığından da bahseden Akdoğan, "Bizim fırsatçılık ve stokçuluk yapma gibi bir şansımız da yoktur. Şunu tüm paydaşlarımızın iyi bilmesini istiyorum ki ! Bizler üretemezsek sizlerin ayakta kalma şansı yoktur. Sonuç olarak Bakanlık yetkililerimizle yapmış olduğumuz görüşmelerde hayvan ihracatının durdurulmadığı bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu nedenle kasıtlı olarak asılsız haber yapan kasap, celeb ve oda başkanlarının paylaşımlarına itibar etmeyiniz. Buradan herkesi vicdanlı olmaya davet eder, üreticilerimize ve işini ehliyle yapan vicdanlı sektör paydaşlarımıza saygılar sunarım" diyerek sözlerini sonlandırdı.