KOR TUTUCU GÖVDE, XUDABAO NGS’NİN 3. GÜÇ ÜNİTESİNE KURULDU

Rosatom Devlet Kurumu Mühendislik Birimi, Çin’de inşaat halinde bulunan Rus tasarımı VVER-1200 Xudabao NGS’nin 3’üncü güç ünitesine, 156 ton ağırlığında ve 6.1 metre yüksekliğinde olan kor tutucu gövdenin kurulduğunu bildirdi.

Kor tutucu, ciddi bir kaza durumunda, reaktör binası temel plakasını, çekirdek erimesinden koruyan pasif güvenlik sistemlerinden birisi. Kor tutucu gövdenin kurulması işlemi, iş takvimi kapsamında kritik aşamalardan sayılıyor. Bu işlemin sonrasında reaktör inşasında çukur açmak daha kolay hale geliyor.

Xudabao NGS, Liaoning eyaletinde, Huludao şehrinde bulunan Rusya ve Çin arasındaki nükleer enerji alanında yeni bir iş birliği projesi. 2019’da VVER-1200 reaktörlü Xudabao NGS’nin 3’üncü ve 4’üncü ünitelerinin inşasına ilişkin ’genel sözleşme ile nükleer yakıt tedariki sözleşmesi’ de dahil olmak üzere bir dizi sözleşme imzalandı.

Sözleşmelere uygun olarak Rus tarafı, santralin ’nükleer adasını’ tasarlayacak, her iki güç ünitesi için nükleer adaya anahtar ekipman tedarik edecek, tedarik edilen ekipman için tasarımcı denetimi, kurulum denetimi ve ayarlama denetimi hizmetlerini verecek. Ünitelerin devreye alınması için 2027-2028 tarihleri planlanıyor.