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KAZAKİSTAN ENERJİ BAKANI AKÇULAKOV VE BERABERİNDEKİ HEYET AKKUYU NGS’Yİ GEZDİ

Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), Kazakistan Enerji Bakanı Bolat Akçulakov’un öncülük ettiği heyeti ağırladı.

EKONOMİ 14.05.2022, 12:49 14.05.2022, 12:53
KAZAKİSTAN ENERJİ BAKANI AKÇULAKOV VE BERABERİNDEKİ HEYET AKKUYU NGS’Yİ GEZDİ

Kazakistan Enerji Bakanı Bolat Akçulakov ile Samruk-Kazına A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Almasadam Satkaliyev ve Kazak iş dünyası temsilcileri, Akkuyu NGS’yi ziyaret etti. Rosatom Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Uluslararası İş Geliştirme Direktörü Kirill Komarov ve Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva tarafından Kazakistan heyetine, nükleer santral ve inşaatla ilgili bilgiler verdi.
Konuklar, saha ziyaretçileri için zorunlu olan iş güvenliği eğitiminden geçtikten sonra projenin ana ulaşım merkezi olan Doğu Deniz Kargo Terminalini ziyaret ettiler. 1 No’lu ünitenin pompa istasyonu inşaat alanını da inceleyen heyet, inşa edilen güç ünitelerinin genel manzarasını görebilmek için sahanın en yüksek noktasına da çıktılar.
Gezinin ardından nükleer güç santrali inşaat süreci konusunda bilgi alışverişinde de bulunuldu. Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Zoteeva, konuklara Türkiye’deki projenin uygulanması konusundaki ayrıntıları aktarırken, Rosatom-International Network Özel Kuruluşu Başkanı Vadim Titov da santral inşaatının iletişim etkinlikleri konusundaki tecrübelerini paylaştı. Nükleer güç santrali sahasına yapılan ziyaret soru-cevap bölümüyle sona erdi.
Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS, gelişmiş güvenlik sistemleriyle donatılmış VVER-1200 3+ nesil reaktörlere sahip dört güç ünitesinden oluşacak ve NGS'nin toplam kurulu gücü 4 bin 800 MW olacak. Her ünitenin 60 yıl olarak planlanan hizmet ömrünün 20 yıl daha uzatılması da güvenlik değerlendirmesinin akabinde Nükleer Düzenleme Kurumunun onayı ile mümkün olabilecek. 4 güç ünitesinin de devreye alınmasının ardından Akkuyu NGS, yılda yaklaşık 35 milyar kWh elektrik üretecek.
İnşaat halindeki nükleer santral için malzeme ve ekipman tedariki, büyük ölçekli uluslararası iş birliğinin bir sonucu olarak gerçekleşiyor. Akkuyu NGS'nin 4 güç ünitesi için reaktör basınç kapları, buhar jeneratörleri, ana sirkülasyon pompaları dahil olmak üzere tedariki uzun süren ekipmanların çoğu, Rosatom'un makine yapımı bölümünün birer parçası olan Rus imalat tesislerinde üretiliyor. Türk üreticilerden gerekli sertifikaların mevcudiyetine bağlı olarak, havalandırma ve ısı değişim ekipmanı, pompalar ve basınçlı kaplar gibi ekipmanlar tedarik ediliyor.

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