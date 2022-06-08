Son Dakika

KAYISININ ALTIN YILI: ÜRETİCİNİN YÜZÜ İKİ KEZ GÜLDÜ

Türkiye’nin sofralık kayısı üretiminin yüzde 85’ini karşılayan Mersin’in Mut ilçesinde hasat yoğun olarak devam ederken, don vurmasına rağmen yüksek oranda kaliteli ürün alan çiftçinin yüzü fiyatlarla güldü.

EKONOMİ 08.06.2022, 10:02 08.06.2022, 10:19
KAYISININ ALTIN YILI: ÜRETİCİNİN YÜZÜ İKİ KEZ GÜLDÜ

Türkiye’nin sofralık kayısı üretiminin yüzde 85’ini karşılayan Mersin’in Mut ilçesinde hasat yoğun olarak devam ederken, don vurmasına rağmen yüksek oranda kaliteli ürün alan çiftçinin yüzü fiyatlarla güldü. Birinci kalite kayısı üreticiden 30 TL’ye kadar alınırken, geçen yıl 1 TL olan son kalite meyve suluk olanlarda 6 lirayı görünce çiftçinin sevinci ikiye katlandı.

Türkiye’nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin’de, Mut ilçesi ise kayısı üretimiyle ön plana çıkıyor. Hem ihracatta önemli bir payı olan hem de Türkiye’de tüketilen sofralık kayısının yüzde 85’ini karşılayan ilçede bulunan 16 milyon ağaçta bugünlerde hasat yapılıyor. Kış mevsiminin çetin geçmesi kayısı ağaçlarının soğuklamasını almasında faydalı olurken, baharda yaşanan don olayları ise rekolteyi kısmen düşürse de ağaçta kalan meyvenin kalitesini arttırdı. Hem meyve kalitesinin iyi olması hem de bu sene ürünlerin para etmesi nedeniyle üreticiler sevindi. Geçtiğimiz yıl 10 TL banında alıcı bulan birinci kalite kayısı bu yıl 30 TL’ye kadar yükseldi. Ayrıca son kalite olan ve meyve suyu yapımı için fabrikalara verilen ürün ise geçen yıl bir liradan giderken, bu yıl 6 TL’ye kadar alıcı bulması üreticisini ikinci kez mutlu etti. Yurt içinde başta en çok İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya ve Bursa olmak olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanına sevk edilen kayısılar, yurt dışına da Rusya’dan başlayarak Dubai’ye kadar gönderildiği kaydedildi.

Her bahçede 25’er kişilik gruplar çalışıyor

Hasadın başlamasıyla birlikte her bahçede en az 25’er kişilik işçi grupları çalışıyor. Mersin’in yanı sıra çevre illerden de gelen işçiler sıcak havaya rağmen sabahın erken saatlerinde mesailerine başlayarak tek tek kayısıları topluyor ardından da kalitesine göre ayırıyor. Karaman’dan Mut’a çalışmaya geldiğini belirten işçilerden Remzi Demircan, sıcakta alın teri ile çalıştıklarını kaydetti.

Meyvelerin güzel olduğunu fiyatların da yüksek olduğuna değinen işçilerden Rukiye Çavuş ise, çiftçi gibi parasını alan işçilerin de yüzünün güldüğünü aktardı.

"Kayısıda altın yılını yaşadık, Dubai’ye kadar gidiyor"

Hem kayısı üreticisi hem de tüccarı olan hal esnafından Gürkan Acar, "Bu yıl 2022 hasadında Mut, kayısıda altın yılını yaşadı. Gerçekten hem fiyatlar, hem rekolte olarak. Yaşadığımız bu don afetinden sonra biraz etkilendik ama o kadar belli olmadı. Hasatlarımız, şuanda ortasına gelmekteyiz, ihracat ve iç piyasa alımları devam ediyor. Mut kayısısı bütün Türkiye pazarında zaten tüketilmektedir. Bunun yanı sıra en büyük pazarımız Rusya, şu anda çok iyi gidiyor, hareketli. Böyle kırmızı kayısıları da Dubai’ye kadar ihracat ediyoruz. Mut kayısısını diğer bölgelerden ayıran en büyük özellik rengi ve parlaklığı ve raf ömrü. Bu da bölgemizin mikro klima iklime elverişli olması, soğuklamayı yeterince alması ve üreticilerimizin emekleri, özverisindendir" dedi.

"Birinci kalite 25-30 TL"

Ailesiyle birlikte kayısı üreticiliği yapan Erdoğan Sivas da, "Bu sene güzel geçiyor çok şükür, verim alıyoruz bahçemizden. Şu an topladığımız alan 50 dönüm civarında, 25 kişiyle çalışıyoruz. Eleman eksiğimiz çok fazla eleman bulmaya çalışıyoruz. Bu sene memnunuz fiyatlar gayet iyi, güzel gidiyor. Talep çok fazla Mut kayısısına. Yetiştirebildiğimiz kadar toplamaya çalışıyoruz şu an. Birinci sınıf kalite 25-30, o civarlarda gidiyor, Son kalite kayısılar meyve suyu yapılmak üzere fabrikalara gönderiliyor. Geçen sene onların fiyatları 1 lira civarındaydı, bu sene 5 lira, 6 lira arasında değişen fiyatlarla fabrikalara gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Harika bir verim alınıyor"

Sofralık kayısıda Mut’un Türkiye’de ilk sırada yer aldığını anımsatan Belediye Başkanı Volkan Şeker ise, "Bu sene harika bir verim alınıyor. Çünkü oran az olmuş olsa bile bir sandık topladığınızda en kötü kayısı 20, 22, 23’ten gidiyor. Ciddi anlamda çiftçimiz en azından bu seneden çok memnunlar. Yani oran düşük olsa da fiyatların ortalamasının yüksekliği bu açığı kapatıyor" şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
25
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 08 Haziran 2022
İmsak 03:32
Güneş 05:15
Öğle 12:45
İkindi 16:36
Akşam 20:06
Yatsı 21:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
sanalbasin.com üyesidir