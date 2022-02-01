Son Dakika

İKİNCİ GÜÇ ÜNİTESİNİN REAKTÖR BASINÇ KABI AKKUYU NGS’YE ULAŞTI

Mersin’de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için üretilen yeni malzeme ve ekipmanlar, sahada bulunan Doğu Kargo Terminaline teslim edildi.

EKONOMİ 01.02.2022, 13:19 01.02.2022, 13:44
İKİNCİ GÜÇ ÜNİTESİNİN REAKTÖR BASINÇ KABI AKKUYU NGS’YE ULAŞTI

Mersin’de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için üretilen yeni malzeme ve ekipmanlar, sahada bulunan Doğu Kargo Terminaline teslim edildi. Rusya’nın kuzeybatısındaki Saint Petersburg Limanından yola çıkarak Türkiye’ye ulaşan yük gemisi, 2’nci güç ünitesinin reaktör basınç kabının yanı sıra, 3’üncü güç ünitesinin iç koruyucu kabuğunun ikinci katman bölümlerini, boru hatlarını ve diğer ekipman ile malzemelerini de sahaya ulaştırdı.

Nükleer güç santralinin en önemli ekipmanı olan reaktör basınç kabı, santralin işletme aşamasında çekirdeği de içinde barındırıyor. Yönetilebilir nükleer tepkime ve ısı enerjisinin soğutucuya iletilmesi için çekirdeğin içine nükleer yakıt ve yapısal elemanlar koyuluyor. 343,2 ton ağırlığında, eliptik tabana sahip dikey silindirik bir kap olan reaktör basınç kabının yüksekliği 11,45 metreyi, çapı ise 5,6 metreyi buluyor.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Akkuyu NGS için ana ekipmanın imalatı ve sevkiyatı, belirlenen takvime sıkı biçimde uyularak yapılmaktadır. NGS inşaat sahasına, santralin ikinci güç ünitesine kurulmak üzere tasarlanan reaktör basınç kabı geldi. Reaktör basınç kabı, Saint Petersburg’dan Mersin’e kadar yaklaşık 9 bin kilometrelik yolu başarıyla kat etti. Reaktör basınç kabının Türkiye’ye girişi için gerekli izinler, Akkuyu Nükleer A.Ş. Depo Lojistiği ve Gu¨mru¨kleme Bölu¨mu¨ uzmanları tarafından Nükleer Düzenleme Kurumu’ndan (NDK) alındı ve kargonun gümrük işlemleri gerçekleştirildi. Ekipman, gemiden Doğu Kargo Terminaline indirildi. Daha sonra reaktör basınç kabının giriş kontrolü prosedüründen geçeceği geçici depolama noktasına götürüldü ve yerleştirildi. Ekipmanın 2’nci güç ünitesinin reaktör bölmesine montajını bu yıl yapmayı planlıyoruz. Özel koşullarda çalışan reaktör basınç kabı, işletme sürecinde reaktörün sızdırmazlığını, güvenli yakıt ikmalini ve reaktörün en az 60 yıl süreyle çalışmasını sağlamaktadır” dedi.

Akkuyu NGS’ye ait 2’nci güç ünitesinin reaktör basınç kabının imalatına Mart 2019’da İzhorsk Fabrikalarında başlandı. İmalat sırasında hidrolik testin yanı sıra basınç kabı içindeki cihazlarla kontrol montajı da dahil olmak üzere tüm testler yapıldı. Testler sonucunda özel komisyon, ekipmanın yapımında tüm proje parametrelerine uyulduğunu ve ürünün yüksek kalitede olduğunu doğruladı. Ekipman imalatının tüm ana aşamaları, NDK denetçilerinin gözetimi altında yapıldı.

Bu arada, Rosatom’un mühendislik birimi Atomenergomash’ın bünyesinde yer alan AEM Technology A.Ş.’nin Volgodonsk şubesi olan Atommash’ta, Akkuyu NGS’nin 3. güç ünitesi için reaktör basınç kabının imalatı devam ediyor.

Yorumlar (0)
9
kapalı
Namaz Vakti 01 Şubat 2022
İmsak 06:15
Güneş 07:37
Öğle 13:00
İkindi 15:49
Akşam 18:13
Yatsı 19:30
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11
sanalbasin.com üyesidir