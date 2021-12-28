HÜDA PAR GENEL BAŞKANI YAPICIOĞLU: "FÜZE HIZIYLA ÇIKAN FİYATLAR PARAŞÜTLE İNİYOR"

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Mersin'e gelen Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, basınla bir araya gelerek Türkiye ve Mersin gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Mersin'in basın mensupları ile bir araya gelen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ülkenin sorunlarına değinerek sorunların çözümü noktasında yetkililere çağrıda bulundu.

"Tamamen psikolojik operasyon"

Adana ve Mersin'de esnaflar ile bir araya geldiğini ve yaşadıkları sıkıntıları dinlediğine değinen Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu, "Türkiye’nin en yoğun olarak karşılaştığı gündemi ekonomi. Bu kapsamda döviz kurlarının oynaklığı, doların ani yükselişi, ardından çok sert düşüşü herkesi etkilemiştir. Halen daha oynaklık devam ediyor. Günde %3, %5, %7’ye kadar inişler ve çıkışlar ardı ardına geliyor. Bu nedenle piyasa henüz durulabilmiş değil. Gittiğimiz yerlerde esnaf ziyareti yapıyoruz, iş adamlarıyla görüşüyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 4 gündür Adana ve Mersin’de temaslarımız oldu. Herkesin sorunlarını dinledik. Kurların ani yükselmesi ve akabinde düşmesi sonucu hemen herkes sıkıntı yaşadı. İstanbul Ticaret Odası Başkanımızın da tabiriyle füze hızıyla çıkan fiyatlar maalesef paraşütle iniyor. Hatta bazıları çivi çakmış yerinde duruyor, yükselmeye devam edenler de var. İşin en acı tarafı ve belki de bizim açımızdan dikkat çekici olan tarafı kurların düşmüş olması uzun vadede herkesi rahatlatacakken ve doların 18 liraya tırmanmasının en büyük nedeni panik havası ve psikolojik nedenler iken halen daha bu psikolojiyi yeniden canlandırmak için canhıraş faaliyet içerisinde olan bir kısım siyasiler ve basın mensupları var. Memleket adına bizler bundan üzüntü duyuyoruz. Evet, doların kısa bir süre içerisinde ikiye katlanmasının ekonomik gerekçelerle açıklanacak bir tarafı yoktu. Tamamen psikolojik bir operasyondu. Ve insanlar dolar daha çok yükselecek endişesiyle panik halinde dolara hücum ettikleri için dolar bu kadar yükselmişti. Nitekim hükümetin açıklamış olduğu politika bu psikolojiyi rahatlattığı için, TL’ye güven arttığı için ve TL’ye geçenler döviz kurunun yükselmesinden dolayı herhangi bir zarara uğramayacakları, bu farkın garanti edilmesinden dolayı dolarda sert bir düşüş oldu. Buna rağmen hemen her gün pek çok internet sitesinde ya da gazetede şöyle haberler duyuyoruz, görüyoruz, okuyoruz: ‘Falanca ekonomistin tahminine göre şu gün dolarda ve altında patlama olacak, 3 Ocak’tan sonra kimse doları tutamayacak. Dolarda çok sert yükselişler yeniden gelecek’ diye bu psikolojiyi canlandırma niyetiyle yapılan haberler. Doların yeniden pik yapması çok sert bir şekilde yükselmesi herkese zarar verecektir. Sadece hükümeti yıpratma adına bu tip haberlerin yapılması gerçekten memleket adına üzücüdür. Evet, bizler de bir muhalefet partisi olarak hükümetin ekonomik politikalarını yeri geldiğinde çok sert eleştirdik hala da eleştiriyoruz. Bu güne gelinmesinin başlıca sebebi hükümetin yanlış ekonomik politikalarıdır. Ama ülke ekonomisinin çok ciddi zararlar görmesine sebebiyet verecek şekilde açıklamalar yapmak vatanseverlik değildir ve mutlaka bundan bir an önce vazgeçilmelidir” dedi.

“Çiftçinin bir kısmı önümüzdeki dönem tarlasını ekmekten vazgeçecektir”

Piyasanın rahatlamaya ihtiyacı olduğunu belirten Yapıcığlu tarımın ülkeler üzerindeki etkisini ve değerini vurgulayarak “Piyasanın rahatlamaya ihtiyacı vardır. Bu konulardan dolayı pek çok kesim gerçekten şikayetçi ve ciddi zarar içerisindedir. Bunlardan bir tanesi tarım sektörüdür. Tarımsal girdilerin fiyatları enflasyonun birkaç katı artmış durumdadır. Bunların başında da gübre gelmektedir. Hem gübre, hem tarımsal ilaçlar, hem tohum fiyatlarının ciddi şekilde artması çiftçiyi zorda bırakmıştır. Plansız ekim ve planlanmamış bir tarım nedeniyle bir kısım çiftçinin ürünü elinde kaldığı için onların zararı katlanmaktadır. Çiftçinin bir kısmı belki önümüzdeki dönemde tarlasını ekmekten vazgeçecek noktaya gelmiştir. Daha önce biz hükümeti bu konuda uyardık. Bir kez daha bu uyarılarımızı tekrar edelim. Çiftçi mutlaka çok kıymetli bir hazine gibi görülmeli ve ne pahasına olursa olsun korunmalıdır. Gıda ve tarım sektörü çok stratejik bir sektördür. Özellikle bu pandemi sürecinde son 2 yılda bu net bir şekilde açığa çıkmıştır, daha belirgin bir şekilde görülmeye başlanmıştır. Mutlaka Türkiye tarım konusunda, gıda konusunda kendi kendine yeten bir ülke olmak zorundadır aksi takdirde çok büyük silah gücünüz olsa, çok büyük ekonomik gücünüz olsa bile eğer siz tarım konusunda kendi kendisine yeten bir ülke olmaktan çıkarsanız bunun acısını milletçe hep beraber çekeceğiz. Bu nedenle çiftçinin hiçbir şekilde zarar etmeyeceği destekleme politikaları mutlaka devreye alınmalıdır.

“Açlık sınırının yarısının altında olan emekli maaşları var”

Yapıcıoğlu vatandaşın en önemli gündemi olan asgari ücrete ve gelir eşitsizliğine de değindi.

Asgari ücrete bir zam yapıldı ve asgari ücretten vergi alınmayacağına dair yasal düzenleme meclisten geçti. Şimdi emeklilerin ve memurların gözü kulağı yapılacak olan zam haberlerinde. Şu anda açlık sınırının yarısının altında olan emekli maaşları var. Bir ülkede hiçbir şartta, hiçbir maaşın açlık sınırının altında olmaması gerektiğini söylüyoruz. Bizim hükümete çağrımız en düşük emekli aylığı en az açlık sınırına kadar yükseltilmeli ve o miktarda diğer emeklilere de zam yapılmalıdır.

“İçkinin sahtesi hemen öldürür ama bandrollü olanı uzun vadede öldürür”

Yine gündemdeki konulardan biri olan sahte içki ölümlerine dikkat çeken Yapıcığlu uyarılarda bulundu. “Yılbaşı yaklaştı diye belki sahte içki üretenlerin çabaları arttı. Bu güne kadar 100 civarında can kaybı var fakat şu hususa ben bir kez daha dikkat çekmek istiyorum: İçkinin sahtesi hemen öldürür ama bandrollü olanı da uzun vadede öldürür. Milyonlarca insan dünya çapında her yıl içkiye bağlı nedenlerle hayatını kaybetmektedir. Özellikle gençliği alkolizmden kurtarmak için ciddi tedbirler alınmalıdır.”

Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu toplantının devamında gazetecilerin sorularını yanıtlayarak teşekkürlerini iletti.