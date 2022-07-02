HİSARCIKLIOĞLU: "EKONOMİK SIKINTILARI AŞMAK İÇİN BİRLİKTE HAREKET ETMEMİZ GEREKİR"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, özellikle pandeminden sonra tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de ekonomik sıkıntılar yaşandığını belirterek, "Bu sıkıntıları aşmak için birlikte hareket emmemiz gerekir" dedi.

Başkan Hisarcıklıoğlu, Anamur ve Bozyazı’da tarım, turizm ve farklı iş kollarındaki iş insanları ile bir araya geldi. Buluşmalarda konuşan Başkan Hisarcıklıoğlu, özellikle pandemiden sonra tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaşanan ekonomik sıkıntıları aşmak için birlikte hareket etmek gerektiğini ifade etti. Hisarcıklıoğlu, "Özellikle bu son dönemde oluşan yüksek enflasyondan dolayı arkadaşlarımızın ilettiği bu konuda, işletme sermayemiz eriyor, işletme sermayesi bulamıyoruz. Onlar içinde destek istiyoruz talepleri karşısında, onları desteklemek üzere Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanımızda şimdi bizimle beraber, yaklaşık 100 milyar lira kredi dağıtım fonunun çıkmak üzere. Çünkü bu bize söylendi. Bununla ilgili yakında paketin çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Kendilerinin icra makamı değil, talep makamı olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Şunu unutmayalım. Bizim işimiz iletmek. Sizler dert ve sıkıntılarınızı bize aktaracaksınız, Bizde bunu Ankara’da çözecek makamlara ileteceğiz. Bizim görevimiz icra değil. İcra kimde? Halktan yetki almış olan kişilerde. Bizim görevimiz onlara iletmekte başlıyor ve orada bitiyor" şeklinde konuştu.

Hisarcıklıoğlu, temaslarında oda başkanları, kooperatifleri ve iş insanları da dinleyerek, sorunlarını tek tek not aldı.