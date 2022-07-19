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HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNÜN ABD PAZARINDAKİ REKABET GÜCÜ ARTACAK

Akdeniz İhracatçı Birlikleri’ne (AKİB) bağlı Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, haziran ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25,3 oranında artış sağlayarak 38,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı.

EKONOMİ 19.07.2022, 09:58
HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNÜN ABD PAZARINDAKİ REKABET GÜCÜ ARTACAK
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Akdeniz İhracatçı Birlikleri’ne (AKİB) bağlı Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, haziran ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25,3 oranında artış sağlayarak 38,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı.

2022 yılı Ocak-Haziran ayları arasındaki bölge ihracatının yüzde 21,9 artışla 201,9 milyon dolar düzeyine ulaştığını kaydeden AHKİB Başkanı Gürkan Tekin, “Ticaret Bakanlığı’nın ilan ettiği Uzak Ülkeler Stratejisi çerçevesinde mevcut ihracat desteklerini yüzde 25 oranında artırması dünyanın en büyük hazır giyim ithalatçısı olan ABD pazarında sektörümüzün rekabetçiliğini artıracaktır” dedi.

“ABD pazarında sektörümüz vergi dezavantajlarından daha az etkilenecek”

Uzak Ülkeler Stratejisi’nde açıklanan 18 hedef ülke arasında bulunan ABD’nin son yıllarda Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün hedef pazarları arasında ilk sıralarda geldiğini kaydeden AHKİB Başkanı Gürkan Tekin, “Türkiye ile ABD arasındaki 28 milyar dolarlık ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması hedefine yönelik yürütülen ticaret diplomasisi faaliyetleri sektörümüzü çok yakından ilgilendiriyor. Zira, geçen yıl ABD’ye 1,1 milyar dolar düzeyinde ihracat gerçekleştiren sektörümüz, bu pazarda yüzde 30’a varan gümrük vergilerinin düşürülmesine yönelik görüşmelerden olumlu sonuçlar alınmasını bekliyor. Bu süreç devam ederken Ticaret Bakanlığımızın açıkladığı Uzak Ülkeler Stratejisi çerçevesinde yıllık 103 milyar dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ithalatı yapan ABD’ye yönelik dış satımda mevcut ihracat desteklerini 25 puan artırması, Türk hazır giyim ve konfeksiyon ihracatçılarının bu pazarda elini güçlendirecektir. ABD’ye ihracatta yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,7’lik artışla 523 milyon dolar değere ulaşan sektörümüzün Uzak Ülkeler Stratejisi teşvikleriyle bu pazarda karşılaştığı vergi dezavantajlarından daha az etkileneceğine ve ihracat performansını çok daha yukarılara taşıyacağına inanıyorum” diye konuştu.

Bölge ihracatının yüzde 76’sı Avrupa ülkelerine

AHKİB’in haziran ayı ihracatını ülkelere ve ürün gruplarına göre değerlendiren Başkan Gürkan Tekin, şöyle konuştu:

“Yılın altıncı ayında ihracatının yüzde 76’sını Avrupa ülkelerine gerçekleştiren Birliğimiz, en yüksek değerlere Hollanda, İspanya ve Almanya pazarlarında ulaştı. AHKİB olarak Hollanda’ya yüzde 35 artışla 9,6 milyon dolarlık, İspanya’ya yüzde 12 artışla 7,9 milyon dolarlık ve Almanya’ya yüzde 32 artışla 4,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Aynı dönemde ihracat hacminde en yüksek artışı yüzde bin 608 artış ve 1,5 milyon dolar değer ile Romanya pazarında elde ettik. Romanya’yı yüzde 401 artış ve 1 milyon dolar değer ile Birleşik Arap Emirlikleri ve yüzde 182 artış ve 1,1 milyon dolar değer ile Birleşik Krallık takip etti. Haziran ayında bölge ihracatımızın yüzde 81’i üç ürün grubunda yoğunlaştı. Bu dönemde 4 bin 812 ton ürünü dış pazarlarda değerlendiren Birliğimiz, bayan dış giyimde yüzde 17 artışla 18,8 milyon dolarlık, bay dış giyimde yüzde 52 artışla 6,5 milyon dolarlık, diğer hazır eşyada (çadır, çuval vb.) yüzde 21 artışla 5,8 milyon dolarlık ihracata imza attı.”

Kaynak: İHA
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