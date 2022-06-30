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HALK KART'IN HAZİRAN AYI TUTARLARI HESAPLARA YATIRILDI
Mersin Büyükşehir Belediyesince, dar gelirli vatandaşlara verilen Halk Kart’ın haziran ayı tutarları hesaplara yatırıldı.
EKONOMİ 30.06.2022, 17:08
Mersin Büyükşehir Belediyesince, dar gelirli vatandaşlara verilen Halk Kart’ın haziran ayı tutarları hesaplara yatırıldı. 150 ve 270 liralık tutarların olduğu uygulamada haziran ayında 11 bin 37 kişiye toplam 2 milyon 47 bin 710 lira yatırıldı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların mutfak masrafına katkıda bulunan ve sosyal belediyeciliğe örnek projelerinden biri olan Halk Kart uygulaması ile dar gelirli vatandaşlara destek olurken, anlaşmalı bakkal ve yerel marketlere de nefes aldırmaya devam ediyor. Halk Kart hem vatandaşların mutfağına hem de Mersinli esnafın kasasına destek sağlıyor.
Kaynak: İHA
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