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FATİH DOĞAN YENİDEN ATHİB BAŞKANI SEÇİLDİ

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) bünyesindeki Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nin (ATHİB) genel kurulunda Fatih Doğan yeniden başkan seçildi.

EKONOMİ 10.04.2022, 10:11 10.04.2022, 11:22
FATİH DOĞAN YENİDEN ATHİB BAŞKANI SEÇİLDİ

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) bünyesindeki Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nin (ATHİB) genel kurulunda Fatih Doğan yeniden başkan seçildi.

AKİB merkez binasındaki toplantı salonunda 7 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilen ATHİB 2021 Yılı Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Doğan’ın liderliğinde tek listeyle seçime gidildi. İskur İplik Kumaş Mens. Tic. San. A.Ş.’den İsmail Kurtul’un divan başkanlığını yaptığı genel kurulda seçime katılan 36 üyenin tamamının oyunu alan Fatih Doğan güven tazeledi.

"Ham madde ve enerji maliyetlerindeki artışlar nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz"

Başkan Fatih Doğan, ATHİB olarak 2021 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 61,6 artışla 1,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirtip, elde ettikleri bu başarıda emeği geçen tüm üyelere şükranlarını sundu.

Türk tekstil sektörünün ithal ettiği ham madde fiyatlarındaki artışlar ve enerji maliyetlerinde yükselişlerden dolayı sıkıntılı bir süreç yaşadığını belirten Başkan Fatih Doğan, yeni yatırım iştahının da günden güne azaldığına dikkati çekti. Başkan Doğan, “Felsefe olarak çok çalış, çok üret, çok sat ve az tüket prensibini devam ettirmek istiyoruz. Bu konuda ortaya koyduğumuz gayretlerin takdir edildiğini görmeyi bekliyoruz. Tekstil ve ham maddeleri ihracatçılarının desteklenmesine dair taleplerin karşılanmasını ümit ediyoruz” dedi.

"Küresel iklim değişikliğinin etkileri derinleşiyor, yeşil dönüşüm adımlarımızı hızlandırmalıyız"

Tekstil firmalarının bir yandan maliyet baskısı altında üretime devam etmeye çalışırken, diğer yandan küresel iklim değişikliğinin sonuçlarından etkilendiğini kaydeden Başkan Doğan, “Geldiğimiz noktada dünya tekstil sektöründe organik pamuk üretimi, karbonsuzlaştırma hamlesi, uzun ömürlü ürün tasarımı ve sürdürülebilirlik kavramları öne çıkıyor. Bu çerçevede Türk tekstil sektörünü sürdürülebilir üretim konusunda bir marka haline getirmek mecburiyetindeyiz. Madem Avrupa’nın en büyük tedarikçisiyiz, Avrupa Yeşil Mutakabatı’nın gereği olarak dönüşüm sürecini hızla hayatımıza geçirmeliyiz. Ülkemizde bu konuda ilk adımı tekstil sektörü olarak bizler attık, bunu hızla ve kalıcı olarak gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Sürdürülebilir üretim ve yeşil dönüşüm yatırımlarında uygun finansman ve teşvik mekanizmalarının daha kapsamlı şekilde sektör paydaşlarımıza sağlanmasını bekliyoruz” diye konuştu.

11 kişilik yönetim kurulu seçildi

Arı Tarım Ürünleri Paz.Tic. San.A.Ş. adına Fatih Doğan’ın başkanlığındaki ATHİB Yönetim Kurulu şu firmaların temsilcilerinden oluştu:

Kıvanç Tekstil San. Tic. A.Ş., ÇMS Çavuş Metal Teks.Loj.ve Taş.San.Tic. A.Ş., Oğuz Tekstil San. Tic. A.Ş., Haseki Ev Tekstil Ürn.San.Tic.A.Ş., Ulusoy Tekstil San.Tic.A.Ş., Beşler Tekstil San.Tic.A.Ş., Arıkan Mensucat San.Tic. A.Ş., Boyteks Teks. San. Tic. A.Ş., Kipaş Mensucat İşletmeleri A.Ş., Filpa Ambalaj ve Dış Tic. A.Ş.

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