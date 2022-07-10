EVİMİZ ATÖLYE PROJESİNE TARSUSLU KADINLAR İLGİ GÖSTERDİ

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Gönüllüler Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülen ve Mersinden Kadın Kooperatifi’nin de paydaşı olduğu “Evimiz Atölye” projesinin 11. mahalle çalışması, Tarsus’ta Mithatpaşa Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Tarsus’un Mithatpaşa Mahallesi’nin yanı sıra Anıt Mahallesi’nden kadınların da katıldığı ve “elde var yetenek, evde var ekmek” sloganıyla yol alan projede, 4 haftalık eğitimle çoraptan oyuncak yapımı öğretildi. 70 kadının katılım gösterdiği ve sosyalleşme açısından da imkanlar sunan projede, el becerilerini bilgiyle buluşturan kadınlar, birbirinden güzel oyuncakları üretebilir duruma geldiler.

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, projenin imece kültürünü tekrar canlandırdığını belirterek, “Mithatpaşa Mahallesi, Evimiz Atölye projesinin 11. mahallesi. Burada yapılan, diğer mahallelerde de olduğu gibi, kadınlarımızın sosyalleşmesi ve ev ekonomilerine ek bir gelir elde etmesi için bir faaliyet. Kadınlarımız burada aldıkları eğitim sonucunda oyuncak bebekler, oyuncak figürleri yapıyorlar. Kendi ev ekonomilerine bir katkı sağlıyorlar. Ama bunun yanında; hepsi sosyalleşmekten ve bir araya gelmekten dolayı çok mutlu olduklarını söylüyorlar. Çünkü yeni arkadaşlar ediniyorlar. Arkadaşlıkları pekişiyor. Eski kültürümüz olan imecenin ne olduğunu tekrar hatırlıyorlar. Dahası mahalle kültürü gelişiyor. Bu nedenle çok kıymetli bir proje ve diğer mahallelerimizde de devam edecek” diye konuştu.

Projeye katıldığı günden bu yana yeni arkadaş çevresi edindiğini kaydeden Özlem Yıldız Duman ise “Bize böyle bir etkinlik ve böyle bir proje sunduğu için Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum ve çalışmalarının da devam etmesini istiyorum. Bu etkinlikler sayesinde bez bebek yapmasını öğrendim ve yeni yeni çevrem oldu, arkadaşlarım oldu. Arkadaşlarım sayesinde sosyalleşme imkanımız oldu, birbirimize yardım ediyoruz. Yaptığımız şeyler çocukları mutlu ettiği için, biz de mutluyuz. Çocuklarımızın yüzü güldüğü zaman, biz daha çok mutlu oluyoruz. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.