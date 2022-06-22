EUAS INTERNATİONAL ICC HEYETİ AKKUYU NGS’DE İNCELEMELERDE BULUNDU

EUAS International ICC’nin yönetici ve çalışanlarından oluşan şirket temsilcileri, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat sahasında incelemelerde bulundu.

EUAS International ICC Genel Müdürü Necati Yamaç başkanlığındaki heyet, yapımı devam eden güç ünitelerindeki inşaat çalışmalarının son durumunu yerinde gözlemledi. Heyet, dört ünitenin bulunduğu inşaat alanının yanı sıra, büyük ölçekli ekipman deposunu ve Doğu Deniz Kargo Terminali hakkında bilgi aldı. EUAS International ICC temsilcileri, inşaat organizasyonu süreçlerine, projede yer alan yüklenici firmalar arasındaki işbirliği süreçlerine, nükleer güvenlik kültürü ve denetimle ilgili uygulamalara ve projede kaydedilen gelişmelere büyük ilgi gösterdi.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Sergey Butçkikh, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Türk ve yabancı firmalardan projemize ilginin arttığını görüyoruz. EUAS International ICC yöneticileri ve uzmanlarından oluşan heyetin ziyareti, daha sonra Türkiye’de yeni nükleer projelerin uygulanmasına katılacak olan Türk meslektaşlarla deneyim paylaşmak için iyi bir fırsat oldu. Konuklara NGS’nin inşasının mevcut aşaması, proje katılımcılarının yapısı, NGS’nin ihtiyaçlarına yönelik üretim yerlileştirme çalışmaları ve denetim faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi verdik. Ayrıca, projenin saha koşullarına uyarlanması, güvenlik kültürü ve iletişim konularına da odaklandık" dedi.

Türkiye’nin ilk nükleer santral inşaatı konumunda olan Akkuyu NGS Projesi, Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından hayata geçiriliyor. Akkuyu Nükleer A.Ş., bu proje sayesinde proje yönetimi, lisanslama, tedarikçi zincirleri oluşturma ve NGS inşaatının diğer alanlarında büyük bir deneyime kavuştu.