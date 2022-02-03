ETSO BAŞKANI SARI'DAN ELEKTRİK FATURALARINA BÜYÜK TEPKİ

Mersin Erdemli İlçesi Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Sarı , Elektrik tarifelerine gelen büyük zama tepki göstererek enflasyon uyarısı yaptı.

Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Sarı , 1 Ocak 2022 tarihi itibari ile yürürlüğe giren elektrik zamlarının İmalat Sektörü , Fabrikalar , Soğuk Hava depoları , Nakliye ve birçok iş kolunda maliyetleri ciddi boyutta arttırdığını vurgulayarak acilen çözüm bulunmaz ise önümüzdeki günlerde bu zamların Enflasyonda ciddi yükselişlere sebep olacağını belirtti.

Başkan Sarı'nın Sosyal medya hesabından paylaşımı ;

ELEKTRİK !...

Elektrik fiatları başta imalat sektörü,fabrikalar,soğuk hava depoları,nakliye,ve birçok iş kolunda maliyetleri ciddi oranda arttırmış durumda,bu önümüzdeki günlerde enflasyonda yüksek oranda artış getirecektir,halkımızın evlerine gelen elektrik faturaları 2.5-3 katına çıkmıştır,buna acilen çözüm bulunması gerekmektedir.

Orhan SARI

Yönetim Kurulu Başkan

NE OLMUŞTU ?

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olan kademeli elektrik zammı sonrası mesken abonelerinde aylık 150 kilovatsaate kadar olan 1. kademedeki tüketim miktarları için nihai fiyatlar yüzde 50 , 150 kilovatsaatin üzerindeki 2. kademe tarifesi de yüzde 125 olmuştu.

2022 yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan birinci çeyreği için iş yeri aktif enerji birim fiyatlarına yüzde 168 , sanayi birim fiyatlarına ise yüzde 156 oranında zam gelmişti.