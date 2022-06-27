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ERKENCİ İNCİR ÜRETİCİNİN YENİ GELİR KAPISI OLDU
Mersin’in Mut ilçesinde bir çiftçinin deneme amaçlı yetiştirdiği erkenci incir yeni gelir kapısı oldu.
EKONOMİ 27.06.2022, 09:11 27.06.2022, 10:40
Mersin’in Mut ilçesinde bir çiftçinin deneme amaçlı yetiştirdiği erkenci incir yeni gelir kapısı oldu.
Haziran ayı içerisinde olgunlaşmaya başlayan ve eylül sonuna kadar ürün veren erkenci incirin, yeni gelir kapısı olduğunu söyleyen İsmail Kaplan, yöredeki üreticilere de erkenci incir yetiştirmelerini tavsiye etti. Kaplan, "Bahçemdeki incire erkenci incir aşısı yaptım. Biz Mut olarak incir üretiminde meşhursak haziran ayında da incir üretelim. Hasadını yaptığım ilk incirleri Ankara’ya göndereceğim" dedi.
Kaynak: İHA
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