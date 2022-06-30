ERDEMLİ HALİNDEKİ ÇALIŞMALARIN YÜZDE 85’İ TAMAMLANDI

Temeli 14 yıl önce atılan ve inşaatı bir türlü bitmeyen Erdemli Halinde, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde başlatılan inşaat çalışmalarının yüzde 85’i tamamlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erdemli Halinde inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesinin yürüttüğü hummalı çalışmalar çerçevesinde, Erdemli Halinde sona yaklaşıldı.

2007 yılında ilk ihalesi yapılmıştı

Mersin’in Erdemli ilçesinin tarımı ve ticareti için büyük önem arz eden ve bölgede meyvecilik, sebzecilikle uğraşan esnafın hayali olan Hal Tesisinin ilk ihalesi 2007 yılında yapılmıştı. İnşaatı kesintiye uğrayan ve bitirilemeyen, 2014 yılında yürürlüğe giren Büyükşehir Yasası ile de Mersin Büyükşehir Belediyesine devredilen Erdemli Hal Tesisinde, yüklenici firmanın ekonomik durumunun bozulması nedeniyle inşaat 2018 yılında yeniden yarım kalmıştı. 11 yılda yalnızca yüzde 30’u tamamlanan Erdemli Hal Tesisi çalışmaları, Başkan Seçer’in 2019 yılında göreve gelmesiyle yeniden başlatıldı ve şu ana kadar yüzde 85’lik kısmı tamamlandı.

Erdemli Halinde toplam 105 dükkân olacak

Yaklaşık 60 bin metrekare alan üzerinde inşaatı devam eden Erdemli Hal Tesisinde toplam 105 dükkan, 1 restoran, 2 banka şubesi ve yönetim binası yer alacak. Ayrıca 1 sandık binası, 2 kantar, kantar kulübesi ve güvenlik binası da bulunacak.

Büyük bir kısmı sona eren Erdemli Halinde devam eden çalışmalarda, dükkanlardaki kepenk, kapı ayarları, altyapı hatlarının döşeme işlemleri, su tesisatları, çevre aydınlatma üniteleri ve boya gibi son rötuşlar yapılırken, idari bina çevre düzenleme işleri de devam ediyor.